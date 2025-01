Софтуерният инженер от Кюстендил Борис Митов-Борис Грей – от Духовната семинария до Лондон и световните поп чартове

В ушите ми още звучи уникалният кавър на Борис Грей на култовото парче на идола му Джордж Майкъл – Faith („Вяра“). Вяра е движещата сила на българина Борис Грей, за да си пробие път към световните поп чартове в силно конкурентната среда на Лондон. Има ясно начертан план, който следва упорито и последователно.

Борис Грей



А дарбата на Борис е впечатляваща – много мощен и красив тембър, покриващ широк диапазон, с водещ бас-баритон. С особена лекота покрива низините на баса, но може да пее и баритон, и втори тенор… Нищо чудно, че този уникален глас е забелязан веднага от корифеи в музикалния бизнес на Острова и в Америка, пише в bgvoice.com Боряна Антимова.

Роден е като Борис Митов в Кюстендил. Има брат близнак Александър, по-голям брат Любомир, на 41, и по-малка сестра Деспина, на 16. От 7-годишен пее в детската вокална група „Сладки бонбончета“. Когато гласът му мутира, всички са поразени от силата и мощността му. На 15 постъпва в Духовната семинария в София.

Свири на китара от малък, но признава, че не набляга сериозно на нея и че пианото му е основен инструмент при композирането



„Израснал съм в духовна среда, аз съм вярващ християнин, така съм възпитан, а на 20 преоткрих вярата“, споделя той.

Още на 15 знае какъв иска да стане – международен поп певец. На изпита по пеене в Семинарията хората от комисията онемяват. „Имаш глас за милиони!“, възкликва менторът му в Семинарията Калин Кирилов.

Пет години пее в църковен хор, изучава византийско църковно пеене, звучи еднакво добре и за църковно, и за оперно пеене. За голямо разочарование на преподавателите си обаче иска да стане поп певец. „В тази музика се припознавам от много малък, така се чувствам“, казва той.

С малката си сестра Деспина



След Семинарията в ума му е пак музиката. В ушите му звучат думите на ментора му: „Имаш глас за милиони“, и той тръгва на уроци по поп и оперно пеене в Музикалното училище в София. За да стане комерсиален популярен певец, не му е нужна консерватория. Родителите му са юристи, бабите и дядовците също са образовани и затова той записва „Право“ в Софийския университет.

Борис знае, че за да стане международен артист, трябва да пее на английски и той решава да замине за Обединеното кралство. „От малък съм свръхамбициозен, вярвам в себе си, в таланта си и в това, че човек трябва да преследва мечтите си и да прави, което обича“, споделя той.

През 2017 г. започва да записва кавъри: култовото парче Faith на идола му Джордж Майкъл, Love Yourself на Джъстин Бийбър, Don’t Let The Sun Go Down On Me на Елтън Джон и Джордж Майкъл – за да покаже възможностите на мощния си и богат глас. Качва записите в YouTube и SoundCloud, изпраща ги в лейбъли като „Сони Мюзик“ и „Уорнър Рекърдс“, но близо 4 месеца не получава отговор.

Оказва се, че в музикалната индустрия вече важат други правила: колко последователи има един артист в социалните мрежи, дали има хит. А той тогава има 10 хиляди. Днес последователите му са над 115 хиляди.

Решава, че е най-добре да се самофинансира, намалява разходите си до минимум и отделя всичко за музиката. Знае, че в началото в Лондон ще му е нужна висококвалифицирана работа, докато пробие с музика.

„Имах познания по програмиране, но реших да мина още няколко курса за IT специалисти, за да придобия квалификация, сертификати“, казва Борис.

„Докато правя това, което обича сърцето ми, исках да имам спокойствието – моето и на родителите ми, притеснени от резкия ми завой. Исках да са сигурни, че в Лондон ще работя като софтуерен инженер“, допълва той.

С Галя от „Каризма” са приятели



Готви се година и половина и заминава за Лондон на 16 юни 2019-а, 22-годишен, финансово зависим и все още неработещ. Отива с около хиляда паунда, започва работа в Боливуд като бекраунд артист, или статист. Разбира, че продуцентите плащат на 3 месеца веднъж, което не го устройва.

За малко работи и в един хотел, разочарован е от отношението на служителите. Решава, че ще е по-добре да се върне в България, да натрупа опит с IT и отново да замине за Лондон. Така и прави, и след година и половина, още в разгара на пандемията, се връща обратно на Острова и бързо си намира работа като IT специалист.

Борис със сър Саймън Нейпиър-Бел



Още през 2018-а е вдъхновен от едно парче на Дуа Липа – New Rules. „Беше ми интересно да разбера как тя е успяла да се развие в световния бизнес във Великобритания“, казва той. Свързва се с първата й братовчедка, с баща й Дукаджин Липа, който е и неин мениджър, с чичо й Тони. Предлагат на Борис дори да живее при тях в Лондон. Бащата на Дуа Липа иска да направи неин концерт в България и Борис се втурва да го урежда, но е попарен от голяма звукозаписна компания.

„Коя е Дуа Липа? Та ние не я знаем, дето сме в бизнеса, как очакваш някой в България да дойде на неин концерт?“, му казват те. Но затова пък той се сприятелява със семейство Липа, създава и връзки с важни хора в музикалния бизнес, като Рита Ора.

С брат си близнак Александър, който е талантлив IT специалист



„Казах си – добре, щом една Дуа Липа, която е албанка, родена в Лондон, може да бъде международен артист, с 30 милиона последователи, защо да не мога и аз?“, спомня си той.

След няколко месеца работа като софтуерен инженер създава и първото си парче – Make Us Whole – по негова музика и текст. Изпраща песента не къде да е, а в САЩ, при най-добрия миксинг и мастеринг инженер в света Ранди Мерил, с 9 награди „Грами“ и 26 номинации.

Запознава се и с мениджъра на Джордж Майкъл. Крис Портър е една от най-големите фигури в музикалния бизнес на XX век. Продуцира Джордж Майкъл над 30 години, още от времето, когато музикантът е в дуото One, и после в 4-те му солови албума.

Продуцирал е също и сър Елтън Джон, Тина Търнър, TAKE THAT, Роби Уилямс, с него Pet Shop Boys вземат „Грами“. Когато Портър разбира, че парчето на Борис е при Ранди Мерил, иска да го чуе. Казва на Борис: „Ти имаш много добър глас“, а той е шокиран от тази висока оценка.

Спомня си как в интервю от 2003 г., което гледа, като луд фен на Джордж Майкъл от 14-годишен, Портър е нарекъл неговия идол „средностатистически певец“. Доста по-късно Портър осъзнава, че Джордж ще стане легенда.

„На 20 открих вярата за себе си. Тук съм на Рилския манастир“



„А на мен ми каза още от началото, че имам много добър глас!“, вълнува се Борис.

Така започва тяхната комуникация и приятелство, като си разменят над 100 имейла. Той се свързва и с друга голяма фигура от екипа на Джордж Майкъл – Шърли Люис, най-добрата му приятелка и негов беквокал през цялата му кариера. Като фен на Джордж от 14-годишен, той знае коя е Шърли и я кани за неговото парче.

„Беше доста учудена и малко по-късно в студиото каза, че имам възможностите на гласа на Джордж – огромен комплимент за мен от нея, която е пяла освен с Джордж Майкъл, със сър Елтън Джон, Дейвид Бауи, Майкъл Болтън и с още десетки суперзвезди“, разказва с вълнение Борис.

Парчето Make Us Whole добре се представя във Франция, излъчвано е в 7 радиа в Европа, като в 3 радиа в Париж се задържа около 3 месеца. Борис дава интервю за най-голямото радио в Америка – iHeart Radio, което достига до милиони всеки ден, и с това рязко скача неговата световна популярност.

Снимките на видеото на Make Us Whole са в катедралата, в която Сам Смит записва песента си Lay Me Down, а главната роля на момичето е марокански модел, с нея се среща в метрото. Избира и много специален ретро автомобил – класическия Triumph „STAG“ 1973.

Предстои му вълнуващо представяне на живо (live performance) и в легендарното студио „Аби роуд“, заедно с Шърли и още 2 беквокалистки. Привлякъл е и пианиста на Адел – Ерик Уортън.

„Ерик ми каза: „Имаш всички умения. Готов съм да летя от Лас Вегас за теб, моля те, направи го както трябва“. Такава чест е за мен! Беше готов да вземе хора от неговата банда, един китарист даже предложи студио в Кент, Англия, ако не успеем да покрием високите такси в Аби Роуд“, вълнува се Борис.

Вече е готов краткосвирещият му албум (EP) – The Power of Desire It („Силата да го пожелаеш“). В момента работи върху обработката на песните и предстои снимане на видеоклипове. Предпочита сам да си пише песните, за да не бъде само „тонколона на песните на някой друг“.

Продължава да работи в IT компания като софтуерен тест инженер – покрива софтуера за бъгове. Вярва в Божията искра на таланта си и в себе си. Смята, че човек трябва да е скромен и смирен, но много точно да определя какво иска и какво трябва да направи, за да постигне целта си. А Лондон му предоставя възможно най-доброто поле за изява и кариера.