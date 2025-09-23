Специалистът по здравословно хранене от Перник Н. Първанов-Китаеца: Кафето на гладно ни прави кисели, много е неправилно цифри на кантара да определят твоето щастие

Кафето на гладно ни прави кисели за целия ден. В това е категоричен Николай Първанов – Ники Китаеца от Перник, който е сертифициран нутриционист и от 15 години работи професионално в тази област.

„Храненията през деня задължително се започват със закуска. Покрай забързания начин на живот се притъпяват функции на организма. Най-често това се случва със сутрешната функция за закуска, за да не се изпитва глад, понеже хората бързат. Тогава кафето изиграва тази грешна роля за тези, които си казват, че първо трябва да се събудят и тогава да ядат. Затова пият кафе. ОК, но то извършва и други функции освен да ни разсъни и е напълно възможно те да са минуси за тялото. То все пак не е еликсир. Пиеш го и то само те разсънва и нищо друго не върши. Най-малкото кафето вдига киселинността в организма. После се чудим защо сме кисели цял ден. Ами така е, защото ти, като си кисел отвътре, си такъв и в отношението си към света. Наистина е така“, категоричен е специалистът, цитиран от „Телеграф”.

„Постоянно недостигащото време в ежедневието е причина за това. Но по същия начин, ако имаш една закуска, с чието приготвяне си се ангажирал от предния ден и си я подготвил така, че като станеш, само да я доукрасиш и изядеш, а след това изпиеш кафето, нещата стават много по-различни, повярвайте! Закуската трябва да е достатъчно хранителна. Не може да е само лъжица мед и малко орехи. Така пак рискуваме да раздразним стомашната лигавица. Хубаво е да има протеин, мазнини, въглехидрати… Най-добрият вариант е в менюто за закуска и обяд да има въглехидрати. Те са нашето гориво. Трябват ни, за да се чувстваме след това добре и да горим тези калории, които сме взели. Това е моя теория и тя се базира на повече от опита ми, натрупан с практиката. Знанията всеки може да седне и да ги овладее. Въпросът е, че всеки следващ човек може да те научи на нещо ново, всеки следващ има навици, които трябва да промениш и нагодиш, и след това да се любуваш на това как той се чувства, когато видиш, че режимът му е изграден спрямо неговите нужди“.

Функционалността на тялото е признак за нашето здраве. Колкото повече ти се събуждаш функционално готов за закуска, имаш апетит за обяд, имаш апетит следобед да хапнеш нещо малко и на вечеря си гладен – тогава ти си здрав. Естествено това, че си здрав и имаш апетит, не означава, че не трябва да спираш да ядеш и само да се тъпчеш. Означава да ти е правилно структурирана храната“, разяснява още Ники Китаеца.

„Кантарът е изключително вреден и много негативно влияе на психиката, главно при дамите. Там има нещо необяснимо и сериозно притеснително за мен. Много е неправилно цифри на кантара да определят твоето щастие. Оттам идва голяма беля за хората. Кантарът действа демотивиращо. На мъж не му отива да е слаб, но не трябва да е и прекалено едър, защото не е добре за здравето. Спортното тяло на 50 години действително е по-ценно от спортната кола. Хората трябва да имат търпение и да не бързат. Всяко тяло си има неговата функционална система и ще ти се отблагодари с резултатите, които искаш да постигнеш за себе си. От постоянното взиране в огледалото и кантара не забелязваме доста неща“, уверява експертът.

„Хората масово допускат сериозна грешка, когато искат да отслабнат. Първото, което правят, е да се обърнат към поредната диета и да започнат да спортуват по-активно. В търсене на този прословут калориен дефицит те реално ограничават хранителните вещества за организма си, а в същото време започват да го натоварват по начин, който изисква допълнителна енергия. Реално те изтощават организма и това води до разболяване – хормонални проблеми, щитовидна жлеза, Хашимото, инсулинова резистентност, безплодие… Абсолютно всичко, което се случва като бум на заболяванията, идва от фитнес индустрията. Това нещо трябва да се забрани със закон, защото вреди. Хората в момента дори не могат да си представят какви щети им носи всичко това чисто здравословно, а да не говорим и психически. Защото първо се стресират от диетата, която спазват, а след това и от спорта, в който ги натоварват прекалено с тежести и интензивни тренировки до припадък плюс кардио. Така се прибират скапани вкъщи и нито са работоспособни, нито са жизнени, нито са здрави. Това единствено имам предвид и искам да помоля хората да започнат да търсят логика в онова, което правят. Не може да искаш да вземеш нещо от тялото си, без да му дадеш. Откъде то ще компенсира? Разбира се, че ще вземе от хрущяли, сухожилия, стави, жлъчка, бъбреци, черен дроб… Товарят хората да се хранят с много протеин, който натоварва бъбреците и става беля. Объркват изцяло хормоналния баланс в тялото. Затова има такова повишение на заболеваемостта. То не е случайно, то е от тези диети. Правилният подход, разбира се, е индивидуален за всеки. Въпросът по отношение на храненето е, че всеки човек трябва да седне и на базата на сезона, в който живеем, да си подреди храната. Това е нещо много важно. Започва и размишлява кои са сега плодовете и зеленчуците и как и с какво може да ги комбинира“.

„Когато отидох на обучението за нутриционист, първият въпрос, който ми зададоха, беше: „Здравейте, господине, вие за какво сте тук?“. Казах, че искам да се науча как да се храня. И те ми казаха: „Иди при баба си и дядо си“, разказва за пръв път Ники.

„И това беше, край. Стоя цял ден лекциите и се чудя какво става, защо не ми обръщат внимание. Как да им отговоря, какви баба и дядо! На втория ден ме питаха разбрал ли съм защо така са ми казали. Не знаех. Трябваше ми време да разбера, че действително първо трябва да се замислим как са се хранили нашите генетични родители. Генът, който ние носим, е важен и е добре да разберем как са се хранили те. Разбира се, че няма как да го правим едно към едно по същия начин, защото нямаме тези продукти. Но тялото е достатъчно еволюирало и все пак има достатъчно продукти на пазара, с които да се снабдим и да си направим едно много прилично меню, с което да сме здрави и да трупаме мускулен имунитет“, категоричен е експертът.





