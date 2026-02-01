Със специална грамота и ефектен букет от Факултета по педагогика на ЮЗУ изпратиха в пенсия дългогодишния инспектор в Учебен отдел Р. Янинска 

С ефектен букет цветя и специална грамота от Факултета по педагогика на Югозападния университет в Благоевград изпратиха в пенсия дългогодишния инспектор в Учебен отдел Розалина Янинска. По повод оттеглянето си в заслужена почивка обичаната и уважавана служителка, която е с 40 г. стаж, 30 от които в ЮЗУ, събра колегите си начело с декана проф. д-р Янка Стоименова на импровизирано парти, а за кратко време кабинетът се превърна в истинска цветна градина. Наред с ефектните кошници и букети инспектор Янинска бе отличена с грамота с логото на факултета и топлите признания: * винаги прецизен, отдаден, педантичен; * винаги усмихнат и мъдър; * винаги идеен и има план Б; * винаги човечен и разбран. Ще ни липсваш в отбора!”, гласи грамотата от колектива на Факултета по педагогика.

Р. Янинска с колеги и приятели Грамотата от колектива на Факултета по педагогика

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА