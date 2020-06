С есета за отличен абитуриентки от Якоруда и Разлог си резервират студентски места в ЮЗУ

Дванадесетокласничката от ПГ „Петко Рачов Славейков” – Якоруда Бюлент Ибрахим е сред тримата участници в конкурса за есе на български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски”, получили максимални оценки 6.00. Младата дама е класирана в Топ 3 с есе на български език и е разсъждавала върху темата “Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?”. С получения сертификат от конкурса и дадената й максимална оценка от журито абитуриентката може да кандидатства за прием в университета и да си избира пет от специалностите във Филологическия факултет – “Българска филология”, “Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски, турски, гръцки или китайски)”, “Английски език и етнология”, “Славянски език (руски) и туризъм”, “Чужд език и бизнес администрация”.

Бюлент Ибрахим вече е решила, че ще си избере една от специалностите. Като всеки абитуриент от Коронавипуск 2020, момичето мечтае нещата да се наредят и да имат мечтания бал.

Общо 32-ма са отличените ученици с есета на български език и всички ще получат сертификати за прием. Сред отличените есета на английски език е и това на отличничката от Випуск 2020 на РПГ „Никола Стойчев“ – Разлог Мария Галчева. С разсъжденията си върху темата “What lesson scan be learned from the corona virus crisis” (Какви поуки могат да се извлекат от коронавирусната криза) есето на момичето е получило оценка 5.75 и е класирано на едно от първите места в конкурса.

Общо16 са участниците в тази категория, които ще получат сертификати и право да участват за прием в специалностите “Английска филология”, “Английски език: превод и комуникации” и “Приложна лингвистика” (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

Мария Галчева споделя, че езиците са нейната страст, а английски език учи от шестгодишна. Тя вече се е насочила към конкретна специалност и ще кандидатства „Приложна лингвистика” (с първи чужд английски и втори руски език).

„През годините съм се сблъсквала с доста премеждия, които са ме изградили като личност и са ме научили, че за успеха е необходима усърдна работа. Искам да поднеса специалните си благодарности към моя преподавател по английски език д-р Елена Саянова. Тя е човек, изключително отдаден на работата си, човек, с когото сме преживели много и който ме е подкрепял неуморно през годините. Искам също да благодаря и на г-н Слав Астинов, който ме насърчи да участвам в конкурса и който винаги се е отзовавал на помощ при необходимост. Щастлива съм, че имам такива преподаватели. Времето, прекарано в училище, е изключително ценно. Съветът ми към всички млади хора е да се възползват максимално от училището, да черпят знания от учителите си и да вярват в себе си, защото когато повярваш в собствените си възможности, всички прегради са преодолими. Успехът идва едва тогава, когато разделиш „Не мога” със запетая!”, сподели зрелостничката.

