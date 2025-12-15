15 декември: Краят на една легенда – смъртта на Седящия бик, вижте какво се е случило на този ден в историята

На 15 декември 1890 г. историята на северноамериканските коренни народи претърпява трагичен поврат. Седящият бик – велик вожд на хункпапа лакота и символ на съпротивата срещу американската експанзия – е убит близо до река Гранд Ривър, в територията на днешна Южна Дакота. Смъртта му настъпва по време на опит за арест, извършен от местни индиански полицаи, действащи под натиска на американските власти.

Седящият бик е роден около 1831 г. и става един от най-уважаваните духовни водачи и военни стратези сред племената лакота. Той е известен със своята харизма, мъдрост и непримиримост пред заплахата за традиционния начин на живот на народа му.

Най-значимата му победа е през 1876 г., когато заедно с други лидери – включително Лудият кон – повежда обединени сили от лакота, шайени и арапахо срещу американската армия. Резултатът е битката при Литъл Бигхорн, в която полк. Джордж Къстър и неговите войници са разгромени. Този триумф превръща Седящия бик в легенда, но и в една от най-издирваните фигури в историята на Запада.

Изгнание и завръщане

След години на преследване той търси убежище в Канада, но през 1881 г., изтощен от глад и недостиг на ресурси, се предава на американските власти. Живее известно време като пленник, а през 1885 г. участва дори в шоуто на Бъфало Бил, където обаче отказва да бъде използван като атракция и се завръща в резерват Стендинг Рок.

В края на 1880-те в няколко племена започва да се разпространява религиозното движение Ghost Dance – „Призрачният танц“. То обещава възраждане на индианските народи и изчезване на белите заселници. Американските власти смятат това движение за опасно и подозира, че Седящият бик го подкрепя и може да вдъхнови въстание. Това се оказва пряка причина за заповедта за неговия арест, въпреки че няма доказателства той да е насърчавал насилие.

Арестът, който завършва с трагедия

На 15 декември 1890 г. 43 индиански полицаи пристигат в дома му преди разсъмване. Седящият бик не оказва пряка съпротива, но около къщата бързо се събират негови поддръжници. Възниква напрежение, сбиване и после хаос. При престрелката Седящият бик е прострелян фатално – според докладите два пъти, в гърдите и главата.

В сблъсъка загиват още над 10 души. Смъртта на вожда става символ на краха на съпротивата на равнинните племена.

Убийството на Седящия бик повишава напрежението в региона и допринася за преместването на много лакота към лагерите в Пайн Ридж. Само две седмици по-късно се случва клането при Ундед Ний (29 декември 1890 г.), където американската кавалерия убива над 250 мъже, жени и деца от племето минеконджу.

Смъртта на Седящия бик е разглеждана като началото на тези трагични събития и като окончателен край на свободата на коренните народи от Великите равнини.

Премиерата на „Отнесени от вихъра“

На този ден през 1939 г. в Атланта, Джорджия, се състои едно от най-бляскавите и значими културни събития в американската филмова история – премиерата на филма „Отнесени от вихъра“. Филмът е адаптация на едноименния роман на Маргарет Мичъл от 1936 г., който бързо се превръща в литературна сензация и печели наградата „Пулицър“.

Събитието събира хиляди зрители, журналисти, обществени личности и почитатели на киното, а цяла Атланта е преобразена в чест на филма. Градът, който служи като сцена за част от действието, приема продукцията като свое собствено историческо наследство. Улиците са украсени с южняшки мотиви, знамена и прожектори, а тълпите изпълват центъра, за да видят звездите, пристигащи за събитието.

Начело на актьорския състав блестят Вивиан Лий в ролята на упоритата и непокорна Скарлет О’Хара и Кларк Гейбъл като харизматичния Рет Бътлър – персонажи, които остават символи на една епоха и на класическото холивудско кино. Тяхното екранно присъствие, съчетано с мащабните декори, емоционалната история и изключителната режисура на Виктор Флеминг, превръщат филма в истинско зрелище.

„Отнесени от вихъра“ не е просто романтична драма. Това е разказ за съдбата на американския Юг по време на Гражданската война и периода на Реконструкцията – история за любов, загуба, оцеляване и промяна в един свят, разкъсван от конфликти. Филмът се отличава с впечатляваща дължина, амбициозни батални сцени и иновативни за времето си техники, включително използването на новаторския за онзи период цвят Technicolor.

Премиерата от 1939 г. бележи началото на феноменален успех. Филмът печели осем награди „Оскар“, включително за най-добър филм, и се превръща в едно от най-гледаните произведения в историята на киното, коренило се дълбоко в американската културна памет.

И до днес „Отнесени от вихъра“ остава символ на златната епоха на Холивуд – мащабно, емоционално и майсторски изработено произведение, чиято премиера през 1939 г. се помни като едно от най-големите филмови събития на ХХ в.

Родени:

37 г. – роден е римският император Нерон

130 г. – роден е Луций Вер, съимператор на Рим заедно с Марк Аврелий

1832 г. – роден е френският инженер и архитекст Густав Айфел

1934 г. – родена е българскаа оперна певица Райна Кабаиванска

1993 г. – роден е българският актьор Филип Буков

Починали:

1025 г. – умира византийският император Василий II

1675 г. – умира холандският художник Йоханес Вермеер

1966 г. – умира американският продуцент Уолт Дисни

1991 г. – умира съветският снайперист Василий Зайцев

Източник: vesti.bg