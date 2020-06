151 наказани за наркотици от съдилищата в Кюстендилски съдебен окръг

151 души са осъдени и са получили различни наказания от Окръжен съд – Кюстендил и районните съдилища в Кюстендил и Дупница по дела, свързани с държане, разпространение, отглеждане и производство на наркотични вещества или за управление на МПС след употреба на наркотични вещества през 2019 година и през 2020 г. Статистиката бе обявена във връзка с 26 юни, приет като Международен ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик с наркотици. Тази година темата бе “По-добри знания, за по-добри грижи” /” Better knowledge for better care”/.

През миналата година 63-ма водачи са управлявали автомобил след употреба на наркотични вещества. Числата за 2020 година към момента показват 37 осъдени, от които 10 водачи на МПС. Оправдателните присъди са само 4.

Шест водени дела в Окръжен съд – Кюстендил през 2019 година са завършили с ефективни наказания “лишаване от свобода” за срок от 1 до 5 години за 6-има души. С условна присъда е само 83-годишна кюстендилка, която бе подсъдима заедно с внук, който получи наказание от 5 години “лишаване от свобода” от Окръжен съд – Кюстендил.

През 2020 г. Окръжен съд – Кюстендил е насрочил разпоредително заседание по дело с внесен обвинителен акт за държане с цел разпространение на 18 277,34 грама марихуана и за отглеждане на 3242,513 грама марихуана с обвиняем мъж от дупнишкото село Джерман.

По 9 са ефективните наказания “лишаване от свобода”, наложени от РС – Кюстендил и РС – Дупница през 2019 и през 2020 г. до момента.

