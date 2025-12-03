3,6-километрова велоалея на стойност 1,44 млн. лв. ще свързва Банско с Разлог

Велоалея с дължина 3600 метра ще свързва Банско с Разлог. Тя ще е двупосочна, с габарит 2.50 м, осигуряващ безопасно разминаване на велосипедистите. Теренът не е равен и на места велоалеята ще бъде с максимален наклон от 7,39%, които не би трябвало да ги затрудняват.

Проектът е на община Банско и е на стойност 1 439 745,46 лв. без ДДС. До края на седмицата ще се събират оферти от фирмите, които искат да участват в процедурата по възлагане. Приблизителната обща площ на трасето е 39 600 кв.м.

За обекта вече е изготвен и одобрен ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура. Имотите, през които той ще преминава, са общински и вече са с предназначение „територия на транспорта“.

Велоалеята, чиято идея е развитие на екологичния транспорт между двете съседни общини, ще бъде от 30 см трошено-каменна основа и плътен асфалтобетон отгоре с дебелина 5 см. Изискването на общината е строителят да успее да се справи с велоалеята за не повече от 240 календарни дни.

