МК „ВМРО – БНД(Има такъв народ)“ спечели 10 мандата в новия общински съвет в Сандански, Яне Янев изпадна от местната власт

Общинска избирателна комисия в Сандански обяви окончателните резултатите от гласуването на произведените на 23 февруари 2025г. нови избори за общински съветници. Най-много – 10 мандата печели МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“, ПП ГЕРБ са на второ място с 5 мандата, ПП Земеделски народен съюз – 4 мандата, КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 3, БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / – по 2 мандата, с по един мандат са – ПП Движение Напред България, СИНЯ БЪЛГАРИЯ и ПП ЕВРОРОМА. Ред, Законност и Справедливост на Яне Янев няма да има нито един съветник в новия общински съвет в Сандански.
Ето какво съобщиха от Общинска избирателна комисия в Сандански:
Днес, 24 февруари 2025 г., в 13:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК реши:
Общинската избирателна квота е шестстотин тридесет и седем 637 гласове.
Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА
Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: двадесет и девет
Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
|№ в бюле-тината
|Наименование на партията, коалицията или местната коалиция
|БРОЙ МАНДАТИ
|8
|КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|три
|9
|ПП Движение Напред България
|един
|10
|БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
|два
|12
|СИНЯ БЪЛГАРИЯ
|един
|13
|ПП Земеделски народен съюз
|четири
|19
|ПП ЕВРОРОМА
|един
|21
|ПП ГЕРБ
|пет
|22
|МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“
|десет
|23
|МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /
|два
- Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:
|№ в бюл етин ата
|Наименование на партията, коалицията
или местната коалиция
|№ в подр ежда нето
|Собствено, бащино и фамилно име на
кандидатите в листата
|Спи сък
|Брой
предпо
читания
|6
|Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
|1
|Кирил Владимиров Михов
|А
|22
|2
|Евгени Иванов Ангелов
|А
|18
|З
|Валентин Стойчев Текелов
|А
|8
|4
|Никола Димитров Пантев
|Б
|0
|5
|Илия Георгиев Митов
|Б
|1
|7
|Ред, Законност и Справедливост
|1
|Мария Дианова Георгиева
|А
|110
|2
|Снежана Любенова Стоянова
|А
|68
|З
|Яне Георгиев Янев
|А
|49 (15)
|4
|Костадин Иванов Станоев
|А
|49
|5
|Димитрина Костадинова Михайлова
|А
|47
|6
|Валентин Теофилов Стаменов
|Б
|29
|7
|Янко Здравков Стойков
|Б
|21
|8
|Иван Славчев Подолински
|Б
|6
|9
|Емил Георгиев Потоков
|Б
|20
|10
|Симеон Димитров Попов
|Б
|20
|11
|Иван Атанасов Гълъбов
|Б
|6
|12
|Ивайло Руменов Мицев
|Б
|24
|13
|Бойко Стефанов Каплански
|Б
|14
|14
|Валентин Георгиев Динков
|Б
|35
|15
|Цветелина Николова Илчева
|Б
|7
|16
|Владимир Емилов Сираков
|Б
|24
|17
|Александър Георгиев Димитров
|Б
|13
|18
|Тошко Пламенов Кочев
|Б
|15
|19
|Христо Страхилов Николов
|Б
|5
|20
|Иван Янков Люнгов
|Б
|1
|21
|Михаил Иванов Иванов
|Б
|13
|22
|Божидар Иванов Андонов
|Б
|7
|23
|Мариан Лазаров Лазаров
|Б
|6
|24
|Десислав Николов Танев
|Б
|5
|25
|Цветелина Ангелова Маноилова
|Б
|10
|26
|Николай Аспарухов Бухлев
|Б
|15
|27
|Стоян Борисов Съботанов
|Б
|4
|28
|Симеонка Светославова Велева
|Б
|9
|29
|Асен Йорданов Димитров
|Б
|3
|8
|КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|1
|Христо Валериев Гушков
|А
|322
|2
|Димитрина Любомирова Хаджиева – Недина
|А
|193 (23)
|3
|Ивайло Емилов Димчев
|А
|174
|4
|Страхил Стефанов Дончев
|А
|169
|5
|Георги Атанасов Жежев
|А
|149
|6
|Александър Стоянов Тренчев
|А
|116
|7
|Пламен Николов Мицански
|Б
|5
|8
|Йордан Андонов Терзиев
|Б
|39
|9
|Николай Георгиев Гюров
|Б
|43
|10
|Биляна Петрова Тумбева
|Б
|60
|11
|Илонка Димитрова Ефтимова
|Б
|14
|12
|Елена Андонова Маникатова
|Б
|2
|13
|Мартин Людмилов Петров
|Б
|16
|14
|Ангел Николаев Илиев
|Б
|3
|15
|Илия Димитров Киров
|Б
|4
|16
|Петър Атанасов Гаганелов
|Б
|29
|17
|Надя Иванова Гьотева
|Б
|3
|18
|Илко Петров Дренков
|Б
|8
|19
|Величка Димитрова Гошева
|Б
|21
|20
|Костадин Димитров Чепандов
|Б
|4
|21
|Иван Бориславов Гиздавков
|Б
|5
|22
|Евгени Валентинов Лазаров
|Б
|52
|23
|Костадин Танчев Кесаров
|Б
|58
|24
|Росица Стойнева Хаджипопова
|Б
|5
|25
|Красимир Стефанов Спириев
|Б
|0
|26
|Емил Стефанов Цеков
|Б
|102
|27
|Евгени Сотиров Батев
|Б
|4
|28
|Огнян Димитров Янкулов
|Б
|0
|29
|Виктория Валентинова Удева – Маринова
|Б
|11
|9
|ПП Движение Напред България
|1
|Николай Димитров Шаламандов
|А
|336
|2
|Костадин Симеонов Карабельов
|А
|115
|3
|Христо Димитров Манолев
|А
|78
|4
|Владимир Огнянов Бабанов
|Б
|23
|5
|Мартин Емилов Капанделов
|Б
|34
|6
|Иван Николов Кременлиев
|Б
|34
|7
|Методи Драгомиров Джавджилски
|Б
|27
|8
|Кирилка Ангелова Балтаджиева
|Б
|5
|9
|Валери Иванов Голаков
|Б
|21
|10
|Емил Спасов Марков
|Б
|16
|11
|Тоня Александрова Георгиева
|Б
|12
|12
|Иван Росенов Андонов
|Б
|29
|10
|БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
|1
|Леонид Петров Петканин
|А
|213
|2
|Никола Емилов Далев
|А
|205
|3
|Младен Стоименов Тимчев
|А
|183 (22)
|4
|Николай Запрев Бойчев
|А
|124
|5
|Лазар Иванов Мутафчиев
|А
|118
|6
|Лиляна Тодорова Гюрова
|А
|110
|7
|Йорданка Венциславова Панайотова
|Б
|19
|8
|Любомир Николаев Алексиев
|Б
|22
|9
|Венелин Павлов Иванов
|Б
|7
|10
|Цветан Пламенов Илиев
|Б
|4
|11
|Антон Борисов Ангов
|Б
|25
|12
|Мария Милчева Апостолова
|Б
|16
|13
|Христо Атанасов Паралинов
|Б
|5
|14
|Божана Димитрова Миланова
|Б
|8
|15
|Виолета Кирилова Давидкова
|Б
|4
|16
|Иван Димитров Кадийски
|Б
|5
|17
|Светла Борисова Георгиева
|Б
|1
|18
|Кирил Страхилов Гоцев
|Б
|4
|19
|Кирил Славчев Янчев
|Б
|0
|20
|Виктория Димитрова Николова
|Б
|3
|21
|Росица Бориславова Болнева
|Б
|6
|22
|Николай Петров Запрянов
|Б
|2
|23
|Данчо Димитров Симов
|Б
|20
|12
|СИНЯ БЪЛГАРИЯ
|1
|Живко Кирилов Иванов
|А
|262
|2
|Димитър Иванов Върколов
|А
|155
|3
|Мими Венкова Коричкова
|А
|64
|4
|Георги Руменов Трайков
|А
|51
|5
|Петър Кирилов Петров
|Б
|29
|6
|Тошко Димитров Христов
|Б
|11
|7
|Илия Николаев Василев
|Б
|8
|8
|Иван Кирилов Тачев
|Б
|15
|9
|Георги Руменов Недин
|Б
|14
|10
|Светлана Славчева Панова
|Б
|3
|11
|Любка Михайлова Митова
|Б
|20
|12
|Георги Руменов Иванов
|Б
|3
|13
|Павлин Кръстев Павлов
|Б
|4
|14
|Владислав Валентинов Манолов
|Б
|11
|15
|Тома Александров Донев
|Б
|1
|16
|Дамян Василев Дамянов
|Б
|14
|17
|Георги Стоянов Каиков
|Б
|6
|18
|Марко Иванов Андонов
|Б
|3
|19
|Пламен Валентинов Тодоров
|Б
|14
|13
|ПП Земеделски народен съюз
|1
|Явор Иванов Аргиров
|А
|488
|2
|Йордан Юлиев Тушев
|А
|429
|3
|Елена Руменова Димитрова
|А
|403
|4
|Юлиян Живков Ефендийски
|А
|393
|5
|Кирил Руменов Ханджийски
|А
|242
|6
|Миглена Костадинова Борикова
|Б
|112
|7
|Атанас Стоянов Тачев
|Б
|20
|8
|Димитър Владимиров Кънтев
|Б
|29
|9
|Цветелин Иванов Бишков
|Б
|36
|10
|Румен Огнянов Черкезов
|Б
|22
|11
|Веселин Иванов Смилков
|Б
|23
|12
|Василка Сотирова Кафадарова
|Б
|14
|13
|Тодор Василев Караиванов
|Б
|126
|14
|Венцислав Крумов Атанасов
|Б
|9
|15
|Божидар Марианов Асенов
|Б
|16
|16
|ВЪЗРАЖДАНЕ
|1
|Теодора Огнянова Димитрова
|А
|92
|2
|Методи Росенов Димов
|А
|34
|3
|Величка Людмилова Борикова
|А
|26
|4
|Атанас Пламенов Карамангалов
|А
|20
|5
|Маргарита Бориславова Груева
|Б
|7
|6
|Таня Маринова Велева
|Б
|4
|7
|Васил Костадинов Кацаров
|Б
|6
|8
|Анелия Благоева Стоилова
|Б
|0
|9
|Стоян Валериев Стефанов
|Б
|3
|10
|Александър Славчев Христов
|Б
|4
|17
|ПП МЕЧ
|1
|Мирела Христова Темелкова
|А
|90
|2
|Валя 3дравкова Николова
|А
|47
|3
|Стоян Лазаров Пърличков
|А
|23
|4
|Ива Сашкова Катранджиева
|А
|18
|5
|Ели Атанасова Драгулева
|Б
|11
|19
|ПП ЕВРОРОМА
|1
|Асен Иванов Гогов
|А
|351
|2
|Андрей Маринов Славов
|А
|94
|3
|Мартин Любенов Илиев
|А
|52
|4
|Красимир Васков Любенов
|Б
|11
|5
|Халил Асенов Ивов
|Б
|29
|6
|Денис Андреев Георгиев
|Б
|0
|7
|Сашо Руменов Стефанов
|Б
|10
|8
|Юлиан Любенов Бояджиев
|Б
|9
|9
|Николай Митков Димитров
|Б
|7
|10
|Михаил Огнянов Рангелов
|Б
|43
|11
|Слави Георгиев Бакалов
|Б
|9
|12
|Николай Атанасов Николов
|Б
|17
|13
|Антон Юлиянов Стоянов
|Б
|12
|14
|Михаил Николинов Илиев
|Б
|0
|15
|Емил Илиянов Николов
|Б
|10
|16
|Сидер Ивов Димитров
|Б
|6
|17
|Огнян Стефанов Илиев
|Б
|2
|18
|Здравко Ангелов Дерменджиев
|Б
|16
|19
|Султана Ивова Илиева
|Б
|31
|21
|ПП ГЕРБ
|1
|Стоян Владимиров 3латков
|А
|346
|2
|Стоян Костадинов Стоев
|А
|299(71)
|3
|Калин Тошков Терзийски
|Б
|177
|4
|Андрей Емилов Миладинов
|Б
|65
|5
|Петър Василев Додушев
|Б
|63
|6
|Драгомир Красимиров Божкилов
|Б
|90
|7
|Надя Детелинова 3латкова
|Б
|128
|8
|Стоян Борисов Ангов
|Б
|193
|9
|Николай Василев Кръстев
|Б
|186
|10
|Кристина Димитрова Толькова
|Б
|130
|11
|Стефан Христов Кръстев
|Б
|192
|12
|Марио Крумов Костурков
|Б
|133
|13
|Иван Стоянов Цулев
|Б
|26
|14
|Вероника Стоянова Карачанакова
|Б
|36
|15
|Иван Димитров Костадинов
|Б
|65
|16
|Николай Александров Тотев
|Б
|88
|17
|Елена Гаврилова Везарова
|Б
|70
|18
|Костадин Георгиев Тулев
|Б
|40
|19
|Андон Николаев Нуцов
|Б
|20
|20
|Боян Илиев Самарджиев
|Б
|11
|21
|Илияна Славчева Якова
|Б
|33
|22
|Антония Илиева Ламнева
|Б
|19
|23
|Цветелина Бориславова Томова
|Б
|17
|24
|Юлиян Йорданов Донков
|Б
|12
|25
|Емилия Стефанова Бисеркова
|Б
|127
|26
|Стоян Иванов Костадинов
|Б
|30
|27
|Димитър Христов Туджаров
|Б
|13
|28
|Любомир Стефанов Ангелов
|Б
|191
|29
|Илия Георгиев Георгиев
|Б
|38
|22
|МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЬВ НАРОД)“
|1
|Георги Валентинов Батев
|А
|645
|2
|Тодор Кирилов Чачев
|А
|602
|3
|Илиян Любчов Панчев
|А
|543
|4
|Ивелин Емилов Терзийски
|А
|514
|5
|Методи Менчев Атанасов
|А
|448
|6
|Георги Атанасов Панчев
|Б
|322
|7
|Михаела Валериева Якимова
|Б
|42
|8
|Здравка Александрова Пашова
|Б
|284
|9
|Костадин Стоянов Миндов
|Б
|326
|10
|Борислав Георгиев Иванов
|Б
|114
|11
|Борислав Георгиев Миталов
|Б
|162
|12
|Янко Тодоров Кръндаров
|Б
|150
|13
|Димитър Лазаров Пишев
|Б
|174
|14
|Антонио Красимиров Василев
|Б
|288
|15
|Петър Андреанов Андреев
|Б
|74
|16
|Методи Николаев Костов
|Б
|162
|17
|Петър Владимиров Каракичев
|Б
|113
|18
|Георги Росенов Дончев
|Б
|115
|19
|Стоян Ангелов Илиев
|Б
|113
|20
|Асен Николаев Иванов
|Б
|7
|21
|Иван Георгиев Туджаров
|Б
|56
|22
|Кристиян Николаев Костадинов
|Б
|17
|23
|Тодор Валентинов Цъвков
|Б
|111
|24
|Иван Венциславов Демиревски
|Б
|19
|25
|Костадин Любомиров Христов
|Б
|27
|26
|София Василева Джиджева
|Б
|140
|27
|Костадин Николов Попов
|Б
|57
|28
|Магдалена Димитрова Тренкова
|Б
|21
|29
|Валентина Иванова Божинова
|Б
|302
|23
|МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /
|1
|Антон Бориславов Цанев
|А
|474
|2
|Аспарух Иванов Костадинов
|А
|350
|3
|Боян Борисов Петров
|А
|187
|4
|Кирил Симеонов Димитров
|А
|143
|5
|Николай Василев Джибов
|Б
|72
|6
|Иванка Боянова Куртова
|Б
|5
|7
|Димитьр Георгиев Стаменов
|Б
|23
|8
|Георги Иванов Алексиев
|Б
|25
|9
|Николай Димитров Тренев
|6
|26
|10
|Борислав Иванов Борисов
|Б
|2
|11
|Христо Димитров Калоянов
|Б
|10
|12
|Александър Веселинов
Александров
|Б
|3
|13
|Марияна Иванова Пешева
|Б
|16
|14
|Димитър Борисов Илиев
|Б
|32
|15
|Владимир Атанасов Кичуков
|Б
|22
(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.
- Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:
|Имена на общинските съветници
|Партия/коалиция/местна коалиция/независим
|ЕГН/ЛН
|1. Андрей Емилов Миладинов
|ПП ГЕРБ
|ХХХХХХХХХХ
|2. Антон Бориславов Цанев
|МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /
|ХХХХХХХХХХ
|3. Асен Иванов Гогов
|ПП ЕВРОРОМА
|ХХХХХХХХХХ
|4. Аспарух Иванов Костадинов
|МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /
|ХХХХХХХХХХ
|5. Борислав Георгиев Иванов
|МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“
|ХХХХХХХХХХ
|6. Георги Атанасов Панчев
|МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“
|ХХХХХХХХХХ
|7. Георги Валентинов Батев
|МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“
|ХХХХХХХХХХ
|8. Димитрина Любомирова Хаджиева – Недина
|КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|ХХХХХХХХХХ
|9. Елена Руменова Димитрова
|ПП Земеделски народен съюз
|ХХХХХХХХХХ
|10. Живко Кирилов Иванов
|СИНЯ БЪЛГАРИЯ
|ХХХХХХХХХХ
|11. Здравка Александрова Пашова
|МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“
|ХХХХХХХХХХ
|12. Ивайло Емилов Димчев
|КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|ХХХХХХХХХХ
|13. Ивелин Емилов Терзийски
|МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“
|ХХХХХХХХХХ
|14. Илиян Любчов Панчев
|МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“
|ХХХХХХХХХХ
|15. Йордан Юлиев Тушев
|ПП Земеделски народен съюз
|ХХХХХХХХХХ
|16. Калин Тошков Терзийски
|ПП ГЕРБ
|ХХХХХХХХХХ
|17. Костадин Стоянов Миндов
|МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“
|ХХХХХХХХХХ
|18. Леонид Петров Петканин
|БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
|ХХХХХХХХХХ
|19. Методи Менчев Атанасов
|МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“
|ХХХХХХХХХХ
|20. Михаела Валериева Якимова
|МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“
|ХХХХХХХХХХ
|21. Никола Емилов Далев
|БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
|ХХХХХХХХХХ
|22. Николай Димитров Шаламандов
|Движение Напред България
|ХХХХХХХХХХ
|23. Петър Василев Додушев
|ПП ГЕРБ
|ХХХХХХХХХХ
|24. Стоян Владимиров Златков
|ПП ГЕРБ
|ХХХХХХХХХХ
|25. Стоян Костадинов Стоев
|ПП ГЕРБ
|ХХХХХХХХХХ
|26. Тодор Кирилов Чачев
|МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“
|ХХХХХХХХХХ
|27. Христо Валериев Гушков
|КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|ХХХХХХХХХХ
|28. Юлиян Живков Ефендийски
|ПП Земеделски народен съюз
|ХХХХХХХХХХ
|29. Явор Иванов Аргиров
|ПП Земеделски народен съюз
|ХХХХХХХХХХ
(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)
Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
НЯМА
Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.
Председател: Диана Георгиева Башлиева
Секретар: Благой Алексеев Горанов