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МК „ВМРО – БНД(Има такъв народ)“ спечели 10 мандата в новия общински съвет в Сандански, Яне Янев изпадна от местната власт

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от: Събития
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Общинска избирателна комисия в Сандански обяви окончателните резултатите от гласуването на произведените на 23 февруари 2025г. нови избори за общински съветници. Най-много – 10 мандата печели МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“, ПП ГЕРБ са на второ място с 5 мандата, ПП Земеделски народен съюз – 4 мандата, КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 3, БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / – по 2 мандата, с по един мандат са – ПП Движение Напред България, СИНЯ БЪЛГАРИЯ и ПП ЕВРОРОМА. Ред, Законност и Справедливост на Яне Янев няма да има нито един съветник в новия общински съвет в Сандански.

Ето какво съобщиха от Общинска избирателна комисия в Сандански:

Днес, 24 февруари 2025 г., в 13:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК реши:

Общинската избирателна квота е шестстотин тридесет и седем 637 гласове.

Избрани за общински съветници независими кандидати:  НЯМА

Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: двадесет и девет                                           

Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

№ в бюле-тината Наименование на партията, коалицията или местната коалиция БРОЙ МАНДАТИ                 
8КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ              три                                             
9ПП Движение Напред Българияедин                          
10БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦАдва
 
12СИНЯ БЪЛГАРИЯ             един                                            
13ПП Земеделски народен съюз             четири                                       
19ПП ЕВРОРОМАедин                                        
21ПП ГЕРБпет                                          
22МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“десет                                       
23МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /             два                                            
  1. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:
№ в бюл етин атаНаименование на партията, коалицията
или местната коалиция		№ в подр ежда нетоСобствено, бащино и фамилно име на
кандидатите в листата		Спи съкБрой
предпо
читания
6Партия на ЗЕЛЕНИТЕ1Кирил Владимиров МиховА22
2Евгени Иванов АнгеловА18
ЗВалентин Стойчев ТекеловА8
4Никола Димитров ПантевБ0
5Илия Георгиев МитовБ1
7Ред, Законност и Справедливост1Мария Дианова ГеоргиеваА110
2Снежана Любенова СтояноваА68
ЗЯне Георгиев ЯневА49 (15)
4Костадин Иванов СтаноевА49
5Димитрина Костадинова МихайловаА47
6Валентин Теофилов СтаменовБ29
7Янко Здравков СтойковБ21
8Иван Славчев ПодолинскиБ6
9Емил Георгиев ПотоковБ20
10Симеон Димитров ПоповБ20
11Иван Атанасов ГълъбовБ6
12Ивайло Руменов МицевБ24
13Бойко Стефанов КапланскиБ14
14Валентин Георгиев ДинковБ35
15Цветелина Николова ИлчеваБ7
16Владимир Емилов СираковБ24
17Александър Георгиев ДимитровБ13
18Тошко Пламенов КочевБ15
19Христо Страхилов НиколовБ5
20Иван Янков ЛюнговБ1
21Михаил Иванов ИвановБ13
22Божидар Иванов АндоновБ7
23Мариан Лазаров ЛазаровБ6
24Десислав Николов ТаневБ5
25Цветелина Ангелова МаноиловаБ10
26Николай Аспарухов БухлевБ15
27Стоян Борисов СъботановБ4
28Симеонка Светославова ВелеваБ9
29Асен Йорданов ДимитровБ3
8КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ1Христо Валериев ГушковА322
2Димитрина Любомирова Хаджиева – НединаА193 (23)
3Ивайло Емилов ДимчевА174
4Страхил Стефанов ДончевА169
5Георги Атанасов ЖежевА149
6Александър Стоянов ТренчевА116
7Пламен Николов МицанскиБ5
8Йордан Андонов ТерзиевБ39
9Николай Георгиев ГюровБ43
10Биляна Петрова ТумбеваБ60
11Илонка Димитрова ЕфтимоваБ14
12Елена Андонова МаникатоваБ2
13Мартин Людмилов ПетровБ16
14Ангел Николаев ИлиевБ3
15Илия Димитров КировБ4
16Петър Атанасов ГаганеловБ29
17Надя Иванова ГьотеваБ3
18Илко Петров ДренковБ8
19Величка Димитрова ГошеваБ21
20Костадин Димитров ЧепандовБ4
21Иван Бориславов ГиздавковБ5
22Евгени Валентинов ЛазаровБ52
23Костадин Танчев КесаровБ58
24Росица Стойнева ХаджипоповаБ5
25Красимир Стефанов СпириевБ0
26Емил Стефанов ЦековБ102
27Евгени Сотиров БатевБ4
28Огнян Димитров ЯнкуловБ0
29Виктория Валентинова Удева – МариноваБ11
9ПП Движение Напред България1Николай Димитров ШаламандовА336
2Костадин Симеонов КарабельовА115
3Христо Димитров МанолевА78
4Владимир Огнянов БабановБ23
5Мартин Емилов КапанделовБ34
6Иван Николов КременлиевБ34
7Методи Драгомиров ДжавджилскиБ27
8Кирилка Ангелова БалтаджиеваБ5
  9Валери Иванов ГолаковБ21
10Емил Спасов МарковБ16
11Тоня Александрова ГеоргиеваБ12
12Иван Росенов АндоновБ29
10БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА1Леонид Петров ПетканинА213
2Никола Емилов ДалевА205
3Младен Стоименов ТимчевА183 (22)
4Николай Запрев БойчевА124
5Лазар Иванов МутафчиевА118
6Лиляна Тодорова ГюроваА110
7Йорданка Венциславова ПанайотоваБ19
8Любомир Николаев АлексиевБ22
9Венелин Павлов ИвановБ7
10Цветан Пламенов ИлиевБ4
11Антон Борисов АнговБ25
12Мария Милчева АпостоловаБ16
13Христо Атанасов ПаралиновБ5
14Божана Димитрова МилановаБ8
15Виолета Кирилова ДавидковаБ4
16Иван Димитров КадийскиБ5
17Светла Борисова ГеоргиеваБ1
18Кирил Страхилов ГоцевБ4
19Кирил Славчев ЯнчевБ0
20Виктория Димитрова НиколоваБ3
21Росица Бориславова БолневаБ6
22Николай Петров ЗапряновБ2
23Данчо Димитров СимовБ20
12СИНЯ БЪЛГАРИЯ1Живко Кирилов ИвановА262
2Димитър Иванов ВърколовА155
3Мими Венкова КоричковаА64
4Георги Руменов ТрайковА51
5Петър Кирилов ПетровБ29
6Тошко Димитров ХристовБ11
7Илия Николаев ВасилевБ8
8Иван Кирилов ТачевБ15
9Георги Руменов НединБ14
10Светлана Славчева ПановаБ3
11Любка Михайлова МитоваБ20
12Георги Руменов ИвановБ3
13Павлин Кръстев ПавловБ4
14Владислав Валентинов МаноловБ11
15Тома Александров ДоневБ1
16Дамян Василев ДамяновБ14
17Георги Стоянов КаиковБ6
18Марко Иванов АндоновБ3
19Пламен Валентинов ТодоровБ14
13ПП Земеделски народен съюз1Явор Иванов АргировА488
2Йордан Юлиев ТушевА429
3Елена Руменова ДимитроваА403
4Юлиян Живков ЕфендийскиА393
5Кирил Руменов ХанджийскиА242
6Миглена Костадинова БориковаБ112
7Атанас Стоянов ТачевБ20
8Димитър Владимиров КънтевБ29
9Цветелин Иванов БишковБ36
10Румен Огнянов ЧеркезовБ22
11Веселин Иванов СмилковБ23
  12Василка Сотирова КафадароваБ14
13Тодор Василев КараивановБ126
14Венцислав Крумов АтанасовБ9
15Божидар Марианов АсеновБ16
16ВЪЗРАЖДАНЕ1Теодора Огнянова ДимитроваА92
2Методи Росенов ДимовА34
3Величка Людмилова БориковаА26
4Атанас Пламенов КарамангаловА20
5Маргарита Бориславова ГруеваБ7
6Таня Маринова ВелеваБ4
7Васил Костадинов КацаровБ6
8Анелия Благоева СтоиловаБ0
9Стоян Валериев СтефановБ3
10Александър Славчев ХристовБ4
17ПП МЕЧ1Мирела Христова ТемелковаА90
2Валя 3дравкова НиколоваА47
3Стоян Лазаров ПърличковА23
4Ива Сашкова КатранджиеваА18
5Ели Атанасова ДрагулеваБ11
19ПП ЕВРОРОМА1Асен Иванов ГоговА351
2Андрей Маринов СлавовА94
3Мартин Любенов ИлиевА52
4Красимир Васков ЛюбеновБ11
5Халил Асенов ИвовБ29
6Денис Андреев ГеоргиевБ0
7Сашо Руменов СтефановБ10
8Юлиан Любенов БояджиевБ9
9Николай Митков ДимитровБ7
10Михаил Огнянов РангеловБ43
11Слави Георгиев БакаловБ9
12Николай Атанасов НиколовБ17
13Антон Юлиянов СтояновБ12
14Михаил Николинов ИлиевБ0
15Емил Илиянов НиколовБ10
16Сидер Ивов ДимитровБ6
17Огнян Стефанов ИлиевБ2
18Здравко Ангелов ДерменджиевБ16
19Султана Ивова ИлиеваБ31
21ПП ГЕРБ1Стоян Владимиров 3латковА346
2Стоян Костадинов СтоевА299(71)
3Калин Тошков ТерзийскиБ177
4Андрей Емилов МиладиновБ65
5Петър Василев ДодушевБ63
6Драгомир Красимиров БожкиловБ90
7Надя Детелинова 3латковаБ128
8Стоян Борисов АнговБ193
9Николай Василев КръстевБ186
10Кристина Димитрова ТольковаБ130
11Стефан Христов КръстевБ192
12Марио Крумов КостурковБ133
13Иван Стоянов ЦулевБ26
14Вероника Стоянова КарачанаковаБ36
15Иван Димитров КостадиновБ65
16Николай Александров ТотевБ88
17Елена Гаврилова ВезароваБ70
18Костадин Георгиев ТулевБ40
19Андон Николаев НуцовБ20
  20Боян Илиев СамарджиевБ11
21Илияна Славчева ЯковаБ33
22Антония Илиева ЛамневаБ19
23Цветелина Бориславова ТомоваБ17
24Юлиян Йорданов ДонковБ12
25Емилия Стефанова БисерковаБ127
26Стоян Иванов КостадиновБ30
27Димитър Христов ТуджаровБ13
28Любомир Стефанов АнгеловБ191
29Илия Георгиев ГеоргиевБ38
22МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЬВ НАРОД)“1Георги Валентинов БатевА645
2Тодор Кирилов ЧачевА602
3Илиян Любчов ПанчевА543
4Ивелин Емилов ТерзийскиА514
5Методи Менчев АтанасовА448
6Георги Атанасов ПанчевБ322
7Михаела Валериева ЯкимоваБ42
8Здравка Александрова ПашоваБ284
9Костадин Стоянов МиндовБ326
10Борислав Георгиев ИвановБ114
11Борислав Георгиев МиталовБ162
12Янко Тодоров КръндаровБ150
13Димитър Лазаров ПишевБ174
14Антонио Красимиров ВасилевБ288
15Петър Андреанов АндреевБ74
16Методи Николаев КостовБ162
17Петър Владимиров КаракичевБ113
18Георги Росенов ДончевБ115
19Стоян Ангелов ИлиевБ113
20Асен Николаев ИвановБ7
21Иван Георгиев ТуджаровБ56
22Кристиян Николаев КостадиновБ17
23Тодор Валентинов ЦъвковБ111
24Иван Венциславов ДемиревскиБ19
25Костадин Любомиров ХристовБ27
26София Василева ДжиджеваБ140
27Костадин Николов ПоповБ57
28Магдалена Димитрова ТренковаБ21
29Валентина Иванова БожиноваБ302
23МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /1Антон Бориславов ЦаневА474
2Аспарух Иванов КостадиновА350
3Боян Борисов ПетровА187
4Кирил Симеонов ДимитровА143
5Николай Василев ДжибовБ72
6Иванка Боянова КуртоваБ5
7Димитьр Георгиев СтаменовБ23
8Георги Иванов АлексиевБ25
9Николай Димитров Тренев626
10Борислав Иванов БорисовБ2
11Христо Димитров КалояновБ10
12Александър Веселинов
Александров		Б3
13Марияна Иванова ПешеваБ16
14Димитър Борисов ИлиевБ32
15Владимир Атанасов КичуковБ22

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

  1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:
Имена на общинските съветнициПартия/коалиция/местна коалиция/независимЕГН/ЛН
1. Андрей       Емилов           МиладиновПП ГЕРБХХХХХХХХХХ
2. Антон         Бориславов    ЦаневМЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ХХХХХХХХХХ
3.  Асен Иванов ГоговПП ЕВРОРОМАХХХХХХХХХХ
4. Аспарух     Иванов           КостадиновМЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ХХХХХХХХХХ
5. Борислав Георгиев ИвановМК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ХХХХХХХХХХ
6. Георги Атанасов ПанчевМК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ХХХХХХХХХХ
7. Георги Валентинов БатевМК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ХХХХХХХХХХ
8. Димитрина            Любомирова            Хаджиева – НединаКОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯХХХХХХХХХХ
9. Елена          Руменова        ДимитроваПП Земеделски народен съюзХХХХХХХХХХ
10. Живко Кирилов ИвановСИНЯ БЪЛГАРИЯХХХХХХХХХХ
11. Здравка     Александрова            ПашоваМК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ХХХХХХХХХХ
12. Ивайло     Емилов           ДимчевКОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯХХХХХХХХХХ
13. Ивелин     Емилов           ТерзийскиМК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ХХХХХХХХХХ
14. Илиян       Любчов          ПанчевМК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ХХХХХХХХХХ
15. Йордан     Юлиев            ТушевПП Земеделски народен съюзХХХХХХХХХХ
16. Калин       Тошков           ТерзийскиПП ГЕРБХХХХХХХХХХ
17. Костадин  Стоянов          МиндовМК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ХХХХХХХХХХ
18. Леонид     Петров            ПетканинБСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦАХХХХХХХХХХ
19. Методи     Менчев           АтанасовМК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ХХХХХХХХХХ
20. Михаела   Валериева      ЯкимоваМК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ХХХХХХХХХХ
21. Никола     Емилов           ДалевБСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦАХХХХХХХХХХ
22. Николай   Димитров       ШаламандовДвижение Напред БългарияХХХХХХХХХХ
23. Петър        Василев          ДодушевПП ГЕРБХХХХХХХХХХ
24. Стоян        Владимиров   ЗлатковПП ГЕРБХХХХХХХХХХ
25. Стоян        Костадинов    СтоевПП ГЕРБХХХХХХХХХХ
26. Тодор        Кирилов         ЧачевМК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ХХХХХХХХХХ
27. Христо     Валериев        ГушковКОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯХХХХХХХХХХ
28. Юлиян      Живков          ЕфендийскиПП Земеделски народен съюзХХХХХХХХХХ
29. Явор         Иванов           АргировПП Земеделски народен съюзХХХХХХХХХХ

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

Председател: Диана Георгиева Башлиева

Секретар: Благой Алексеев Горанов

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