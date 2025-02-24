МК „ВМРО – БНД(Има такъв народ)“ спечели 10 мандата в новия общински съвет в Сандански, Яне Янев изпадна от местната власт

Общинска избирателна комисия в Сандански обяви окончателните резултатите от гласуването на произведените на 23 февруари 2025г. нови избори за общински съветници. Най-много – 10 мандата печели МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“, ПП ГЕРБ са на второ място с 5 мандата, ПП Земеделски народен съюз – 4 мандата, КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 3, БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / – по 2 мандата, с по един мандат са – ПП Движение Напред България, СИНЯ БЪЛГАРИЯ и ПП ЕВРОРОМА. Ред, Законност и Справедливост на Яне Янев няма да има нито един съветник в новия общински съвет в Сандански.

Ето какво съобщиха от Общинска избирателна комисия в Сандански:

Днес, 24 февруари 2025 г., в 13:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК реши:

Общинската избирателна квота е шестстотин тридесет и седем 637 гласове.

Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА

Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: двадесет и девет

Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

№ в бюле-тината Наименование на партията, коалицията или местната коалиция БРОЙ МАНДАТИ 8 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ три 9 ПП Движение Напред България един

10 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА два

12 СИНЯ БЪЛГАРИЯ един 13 ПП Земеделски народен съюз четири 19 ПП ЕВРОРОМА един 21 ПП ГЕРБ пет

22 МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ десет 23 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / два

Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

№ в бюл етин ата Наименование на партията, коалицията

или местната коалиция № в подр ежда нето Собствено, бащино и фамилно име на

кандидатите в листата Спи сък Брой

предпо

читания 6 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 1 Кирил Владимиров Михов А 22 2 Евгени Иванов Ангелов А 18 З Валентин Стойчев Текелов А 8 4 Никола Димитров Пантев Б 0 5 Илия Георгиев Митов Б 1 7 Ред, Законност и Справедливост 1 Мария Дианова Георгиева А 110 2 Снежана Любенова Стоянова А 68 З Яне Георгиев Янев А 49 (15) 4 Костадин Иванов Станоев А 49 5 Димитрина Костадинова Михайлова А 47 6 Валентин Теофилов Стаменов Б 29 7 Янко Здравков Стойков Б 21 8 Иван Славчев Подолински Б 6 9 Емил Георгиев Потоков Б 20 10 Симеон Димитров Попов Б 20 11 Иван Атанасов Гълъбов Б 6 12 Ивайло Руменов Мицев Б 24 13 Бойко Стефанов Каплански Б 14 14 Валентин Георгиев Динков Б 35 15 Цветелина Николова Илчева Б 7 16 Владимир Емилов Сираков Б 24 17 Александър Георгиев Димитров Б 13 18 Тошко Пламенов Кочев Б 15 19 Христо Страхилов Николов Б 5 20 Иван Янков Люнгов Б 1 21 Михаил Иванов Иванов Б 13 22 Божидар Иванов Андонов Б 7 23 Мариан Лазаров Лазаров Б 6 24 Десислав Николов Танев Б 5 25 Цветелина Ангелова Маноилова Б 10 26 Николай Аспарухов Бухлев Б 15 27 Стоян Борисов Съботанов Б 4 28 Симеонка Светославова Велева Б 9 29 Асен Йорданов Димитров Б 3

8 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 Христо Валериев Гушков А 322 2 Димитрина Любомирова Хаджиева – Недина А 193 (23) 3 Ивайло Емилов Димчев А 174 4 Страхил Стефанов Дончев А 169 5 Георги Атанасов Жежев А 149 6 Александър Стоянов Тренчев А 116 7 Пламен Николов Мицански Б 5 8 Йордан Андонов Терзиев Б 39 9 Николай Георгиев Гюров Б 43 10 Биляна Петрова Тумбева Б 60 11 Илонка Димитрова Ефтимова Б 14 12 Елена Андонова Маникатова Б 2 13 Мартин Людмилов Петров Б 16 14 Ангел Николаев Илиев Б 3 15 Илия Димитров Киров Б 4 16 Петър Атанасов Гаганелов Б 29 17 Надя Иванова Гьотева Б 3 18 Илко Петров Дренков Б 8 19 Величка Димитрова Гошева Б 21 20 Костадин Димитров Чепандов Б 4 21 Иван Бориславов Гиздавков Б 5 22 Евгени Валентинов Лазаров Б 52 23 Костадин Танчев Кесаров Б 58 24 Росица Стойнева Хаджипопова Б 5 25 Красимир Стефанов Спириев Б 0 26 Емил Стефанов Цеков Б 102 27 Евгени Сотиров Батев Б 4 28 Огнян Димитров Янкулов Б 0 29 Виктория Валентинова Удева – Маринова Б 11 9 ПП Движение Напред България 1 Николай Димитров Шаламандов А 336 2 Костадин Симеонов Карабельов А 115 3 Христо Димитров Манолев А 78 4 Владимир Огнянов Бабанов Б 23 5 Мартин Емилов Капанделов Б 34 6 Иван Николов Кременлиев Б 34 7 Методи Драгомиров Джавджилски Б 27 8 Кирилка Ангелова Балтаджиева Б 5

9 Валери Иванов Голаков Б 21 10 Емил Спасов Марков Б 16 11 Тоня Александрова Георгиева Б 12 12 Иван Росенов Андонов Б 29 10 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 1 Леонид Петров Петканин А 213 2 Никола Емилов Далев А 205 3 Младен Стоименов Тимчев А 183 (22) 4 Николай Запрев Бойчев А 124 5 Лазар Иванов Мутафчиев А 118 6 Лиляна Тодорова Гюрова А 110 7 Йорданка Венциславова Панайотова Б 19 8 Любомир Николаев Алексиев Б 22 9 Венелин Павлов Иванов Б 7 10 Цветан Пламенов Илиев Б 4 11 Антон Борисов Ангов Б 25 12 Мария Милчева Апостолова Б 16 13 Христо Атанасов Паралинов Б 5 14 Божана Димитрова Миланова Б 8 15 Виолета Кирилова Давидкова Б 4 16 Иван Димитров Кадийски Б 5 17 Светла Борисова Георгиева Б 1 18 Кирил Страхилов Гоцев Б 4 19 Кирил Славчев Янчев Б 0 20 Виктория Димитрова Николова Б 3 21 Росица Бориславова Болнева Б 6 22 Николай Петров Запрянов Б 2 23 Данчо Димитров Симов Б 20 12 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 1 Живко Кирилов Иванов А 262 2 Димитър Иванов Върколов А 155 3 Мими Венкова Коричкова А 64 4 Георги Руменов Трайков А 51 5 Петър Кирилов Петров Б 29 6 Тошко Димитров Христов Б 11 7 Илия Николаев Василев Б 8 8 Иван Кирилов Тачев Б 15 9 Георги Руменов Недин Б 14 10 Светлана Славчева Панова Б 3 11 Любка Михайлова Митова Б 20 12 Георги Руменов Иванов Б 3 13 Павлин Кръстев Павлов Б 4 14 Владислав Валентинов Манолов Б 11 15 Тома Александров Донев Б 1 16 Дамян Василев Дамянов Б 14 17 Георги Стоянов Каиков Б 6 18 Марко Иванов Андонов Б 3 19 Пламен Валентинов Тодоров Б 14 13 ПП Земеделски народен съюз 1 Явор Иванов Аргиров А 488 2 Йордан Юлиев Тушев А 429 3 Елена Руменова Димитрова А 403 4 Юлиян Живков Ефендийски А 393 5 Кирил Руменов Ханджийски А 242 6 Миглена Костадинова Борикова Б 112 7 Атанас Стоянов Тачев Б 20 8 Димитър Владимиров Кънтев Б 29 9 Цветелин Иванов Бишков Б 36 10 Румен Огнянов Черкезов Б 22 11 Веселин Иванов Смилков Б 23

12 Василка Сотирова Кафадарова Б 14 13 Тодор Василев Караиванов Б 126 14 Венцислав Крумов Атанасов Б 9 15 Божидар Марианов Асенов Б 16 16 ВЪЗРАЖДАНЕ 1 Теодора Огнянова Димитрова А 92 2 Методи Росенов Димов А 34 3 Величка Людмилова Борикова А 26 4 Атанас Пламенов Карамангалов А 20 5 Маргарита Бориславова Груева Б 7 6 Таня Маринова Велева Б 4 7 Васил Костадинов Кацаров Б 6 8 Анелия Благоева Стоилова Б 0 9 Стоян Валериев Стефанов Б 3 10 Александър Славчев Христов Б 4 17 ПП МЕЧ 1 Мирела Христова Темелкова А 90 2 Валя 3дравкова Николова А 47 3 Стоян Лазаров Пърличков А 23 4 Ива Сашкова Катранджиева А 18 5 Ели Атанасова Драгулева Б 11 19 ПП ЕВРОРОМА 1 Асен Иванов Гогов А 351 2 Андрей Маринов Славов А 94 3 Мартин Любенов Илиев А 52 4 Красимир Васков Любенов Б 11 5 Халил Асенов Ивов Б 29 6 Денис Андреев Георгиев Б 0 7 Сашо Руменов Стефанов Б 10 8 Юлиан Любенов Бояджиев Б 9 9 Николай Митков Димитров Б 7 10 Михаил Огнянов Рангелов Б 43 11 Слави Георгиев Бакалов Б 9 12 Николай Атанасов Николов Б 17 13 Антон Юлиянов Стоянов Б 12 14 Михаил Николинов Илиев Б 0 15 Емил Илиянов Николов Б 10 16 Сидер Ивов Димитров Б 6 17 Огнян Стефанов Илиев Б 2 18 Здравко Ангелов Дерменджиев Б 16 19 Султана Ивова Илиева Б 31 21 ПП ГЕРБ 1 Стоян Владимиров 3латков А 346 2 Стоян Костадинов Стоев А 299(71) 3 Калин Тошков Терзийски Б 177 4 Андрей Емилов Миладинов Б 65 5 Петър Василев Додушев Б 63 6 Драгомир Красимиров Божкилов Б 90 7 Надя Детелинова 3латкова Б 128 8 Стоян Борисов Ангов Б 193 9 Николай Василев Кръстев Б 186 10 Кристина Димитрова Толькова Б 130 11 Стефан Христов Кръстев Б 192 12 Марио Крумов Костурков Б 133 13 Иван Стоянов Цулев Б 26 14 Вероника Стоянова Карачанакова Б 36 15 Иван Димитров Костадинов Б 65 16 Николай Александров Тотев Б 88 17 Елена Гаврилова Везарова Б 70 18 Костадин Георгиев Тулев Б 40 19 Андон Николаев Нуцов Б 20

20 Боян Илиев Самарджиев Б 11 21 Илияна Славчева Якова Б 33 22 Антония Илиева Ламнева Б 19 23 Цветелина Бориславова Томова Б 17 24 Юлиян Йорданов Донков Б 12 25 Емилия Стефанова Бисеркова Б 127 26 Стоян Иванов Костадинов Б 30 27 Димитър Христов Туджаров Б 13 28 Любомир Стефанов Ангелов Б 191 29 Илия Георгиев Георгиев Б 38 22 МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЬВ НАРОД)“ 1 Георги Валентинов Батев А 645 2 Тодор Кирилов Чачев А 602 3 Илиян Любчов Панчев А 543 4 Ивелин Емилов Терзийски А 514 5 Методи Менчев Атанасов А 448 6 Георги Атанасов Панчев Б 322 7 Михаела Валериева Якимова Б 42 8 Здравка Александрова Пашова Б 284 9 Костадин Стоянов Миндов Б 326 10 Борислав Георгиев Иванов Б 114 11 Борислав Георгиев Миталов Б 162 12 Янко Тодоров Кръндаров Б 150 13 Димитър Лазаров Пишев Б 174 14 Антонио Красимиров Василев Б 288 15 Петър Андреанов Андреев Б 74 16 Методи Николаев Костов Б 162 17 Петър Владимиров Каракичев Б 113 18 Георги Росенов Дончев Б 115 19 Стоян Ангелов Илиев Б 113 20 Асен Николаев Иванов Б 7 21 Иван Георгиев Туджаров Б 56 22 Кристиян Николаев Костадинов Б 17 23 Тодор Валентинов Цъвков Б 111 24 Иван Венциславов Демиревски Б 19 25 Костадин Любомиров Христов Б 27 26 София Василева Джиджева Б 140 27 Костадин Николов Попов Б 57 28 Магдалена Димитрова Тренкова Б 21 29 Валентина Иванова Божинова Б 302 23 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / 1 Антон Бориславов Цанев А 474 2 Аспарух Иванов Костадинов А 350 3 Боян Борисов Петров А 187 4 Кирил Симеонов Димитров А 143 5 Николай Василев Джибов Б 72 6 Иванка Боянова Куртова Б 5 7 Димитьр Георгиев Стаменов Б 23 8 Георги Иванов Алексиев Б 25 9 Николай Димитров Тренев 6 26 10 Борислав Иванов Борисов Б 2 11 Христо Димитров Калоянов Б 10 12 Александър Веселинов

Александров Б 3 13 Марияна Иванова Пешева Б 16 14 Димитър Борисов Илиев Б 32 15 Владимир Атанасов Кичуков Б 22

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници Партия/коалиция/местна коалиция/независим ЕГН/ЛН 1. Андрей Емилов Миладинов ПП ГЕРБ ХХХХХХХХХХ 2. Антон Бориславов Цанев МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / ХХХХХХХХХХ 3. Асен Иванов Гогов ПП ЕВРОРОМА ХХХХХХХХХХ 4. Аспарух Иванов Костадинов МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / ХХХХХХХХХХ 5. Борислав Георгиев Иванов МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ ХХХХХХХХХХ 6. Георги Атанасов Панчев МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ ХХХХХХХХХХ 7. Георги Валентинов Батев МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ ХХХХХХХХХХ 8. Димитрина Любомирова Хаджиева – Недина КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ХХХХХХХХХХ 9. Елена Руменова Димитрова ПП Земеделски народен съюз ХХХХХХХХХХ 10. Живко Кирилов Иванов СИНЯ БЪЛГАРИЯ ХХХХХХХХХХ 11. Здравка Александрова Пашова МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ ХХХХХХХХХХ 12. Ивайло Емилов Димчев КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ХХХХХХХХХХ 13. Ивелин Емилов Терзийски МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ ХХХХХХХХХХ 14. Илиян Любчов Панчев МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ ХХХХХХХХХХ 15. Йордан Юлиев Тушев ПП Земеделски народен съюз ХХХХХХХХХХ 16. Калин Тошков Терзийски ПП ГЕРБ ХХХХХХХХХХ 17. Костадин Стоянов Миндов МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ ХХХХХХХХХХ 18. Леонид Петров Петканин БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА ХХХХХХХХХХ 19. Методи Менчев Атанасов МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ ХХХХХХХХХХ 20. Михаела Валериева Якимова МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ ХХХХХХХХХХ 21. Никола Емилов Далев БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА ХХХХХХХХХХ 22. Николай Димитров Шаламандов Движение Напред България ХХХХХХХХХХ 23. Петър Василев Додушев ПП ГЕРБ ХХХХХХХХХХ 24. Стоян Владимиров Златков ПП ГЕРБ ХХХХХХХХХХ 25. Стоян Костадинов Стоев ПП ГЕРБ ХХХХХХХХХХ 26. Тодор Кирилов Чачев МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЪВ НАРОД)“ ХХХХХХХХХХ 27. Христо Валериев Гушков КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ХХХХХХХХХХ 28. Юлиян Живков Ефендийски ПП Земеделски народен съюз ХХХХХХХХХХ 29. Явор Иванов Аргиров ПП Земеделски народен съюз ХХХХХХХХХХ

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

Председател: Диана Георгиева Башлиева

Секретар: Благой Алексеев Горанов