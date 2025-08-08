Главен комисар Александър Джартов: В Пирин няма опасност огънят да се разрасне

В Пирин няма опасност огънят да се разрасне. Това съобщи директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.

Той обясни, че от вчера там има възможност да се подава вода наземно чрез изградена линия.

Екипите на пожарната, изпратени в Сакар, също полагат усилия да не се допусне разширяване на пожара, посочи той в предаването „Преди всички“.

„Към настоящия момент няма опасност за населени места. Но пожарът засегна изключително голяма територия и продължават дежурствата и обходите“.

Всички фронтове на огнената стихия са овладени, поясни комисар Джартов.





