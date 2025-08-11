Военен загина при катастрофа на пътя Бургас-Елхово

Един е загинал, двама са ранени при катастрофа на пътя Бургас-Елхово. Ударили са се лека кола и военен автомобил УАЗ. Сигнал е подадени в 16:50 часа. Инцидентът е станал на разклона за село Маломирово.

Към болница са транспортирани двама военнослужещи и водачът на лекия автомобил.

С военния автомобил са пътували двама военнослужещи, които са изпълнявали служебни задължения, съобщиха от МО. При инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски. На мястото на катастрофата е пристигнал екип на Спешна помощ. При транспортирането на пострадалите военнослужещи към МБАЛ – Ямбол капитан Николай Илиев е починал. Той е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г., съобщават още от Министерството на отбраната.

Старши сержант Георги Георгиев е настанен за лечение в болницата в Ямбол, допълват от военното министерство.

По случая се извършват процесуално-следствени действия от органите на реда. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни, се казва още в прессъобщението.

Министерството на отбраната изказва съболезнования на близките на загиналия.





