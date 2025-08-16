Тръмп отлага санкциите срещу Китай, но предупреждава: Още обсъждаме

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че няма незабавна необходимост от обмислянето на ответни мита за страни като Китай, които купуват руски петрол, но може да се наложи „до две-три седмици“, предаде „Ройтерс”.

Тръмп заплаши със санкции Москва и с вторични санкции страните, които купуват петрол от нея, ако не бъдат направени стъпки към слагане на край на войната в Украйна. Китай и Индия са двамата най-големи купувачи на руски петрол.

Припомняме, че миналата седмица американският президент наложи допълни 25% мита върху вноса на индийски стоки, като се мотивира с продължаващия внос на руски петрол от страна на Делхи.

Той обаче не предприе подобни действия срещу Китай.

Тръмп беше запитан от водещия на „Фокс Нюз“ Шон Ханити дали сега обмисля подобно действие срещу Пекин, след като двамата с Путин не успяха да постигнат споразумение.

„Тъй като това се случи днес, не мисля, че трябва да обмислям това„, заяви американският президент след срещата си с Путин в Аляска.

„Може да се наложи да мисля за това след две седмици или три седмици или нещо такова, но не е нужно да мислим за това в момента. Мисля, че срещата мина много добре“, добави Тръмп.

Отслабващата икономика на Китай под управлението на президента Си Цзинпин ще пострада допълнително, ако Тръмп спази обещанието си и засили санкциите, свързани с Русия. Си и Тръмп работят по търговска сделка, която може да намали напрежението и митата върху вноса между двете най-големи икономики в света. Но Китай може да бъде най-голямата останала цел извън Русия, ако Тръмп засили наказателните мерки, отбелязва „Ройтерс”.





