Облачна събота с превалявания

Днес над страната ще преобладава облачно време и на отделни места в югозападните райони ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°.

В планините ще бъде предимно облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието ще бъде с по-често значителна облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Атмосферното налягане ще се понижава и доближи средното за месеца.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 19 мин. и залязва в 19 ч. и 15 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 56 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 3 мин. и залязва в 21 ч. и 38 мин. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.





