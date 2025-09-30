От днес до 2 октомври ще се ограничи движението в тръбата за Перник на тунел „Люлин“ на АМ „Струма“. 

От днес – 30 септември, до 18 ч. на 2 октомври /четвъртък/ за ремонт на станция на мобилен оператор ще се ограничи движението в тръбата за Перник на тунел „Люлин“ на АМ „Струма“. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.





