Прекрасен хоров концерт събра любителите на музиката в Гоце Делчев

Прекрасен концерт събра в съботната вечер любителите на музиката в град Гоце Делчев. Впечатляващ хоров концерт, какъвто отдавна не е имало в града, бе част от програмата за празника на Гоце Делчев.

Хорът на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София с диригент гоцеделчевката Красимира Цуцуманова, създаде на публиката едно изключително приятно изживяване. Концертът премина при голям интерес, с препълнена зала, много цветя, бурни аплодисменти и няколко биса.

Репертоарът на хора включва произведения от българската и световната хорова класика, ортодоксални песнопения, обработки на български народни песни, както и творби от съвременни композитори.