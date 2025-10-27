Антъни Хопкинс разкрива борбата си с алкохола и личната си криза, която промени живота му

В едно откровено ново интервю сър Антъни Хопкинс споделя дълбоко въздействащ разказ за нощта, която промени живота му завинаги, съобщава RadarOnline.com.

„Бях пиян“

Преди броени дни в подкаста на The New York Times – „Интервюто“, 87-годишният носител на „Оскар“ говори за предстоящите си мемоари „Оправихме се, хлапе“ и си спомни момента, в който осъзнава, че е алкохолик.

„Бях пиян и шофирах колата си тук, в Калифорния, в пълен мрак, без да имам представа накъде отивам. В един миг разбрах, че можех да убия някого – или себе си, което тогава не ме интересуваше особено“, сподели Хопкинс. „Дойдох на себе си и казах на един бивш мой агент, който беше на същото парти в Бевърли Хилс: Имам нужда от помощ.“

Моментът на пробуждане

Хопкинс описва преживяването с изключителна яснота. „Беше точно 11 часа – погледнах часовника си – и тогава се случи нещо странно: чух вътрешен, силен, мъжки глас, като от радио, който ми каза: Всичко свърши. Сега можеш да започнеш да живееш. Всичко това имаше смисъл – не забравяй нито един момент от него.“

Той разказва, че в този миг желанието му за алкохол просто изчезнало.

„Буквално ми беше отнето“, казва актьорът. „Нямам логично обяснение, освен че вярвам в някаква божествена сила – онази жизнена енергия, която всички носим в себе си от раждането. За мен това е съзнанието. Това е всичко, което знам.“

Детството и бягството чрез алкохола

Размишлявайки върху младостта си, Хопкинс признава, че е използвал алкохола като начин да избяга от болката и самотата.

„Знаете ли, алкохолът е изкусителен – в миг те пренася в друго състояние“, обяснява той. „В онези години актьорите като Питър О“Тул и Ричард Бъртън пиеха много. Спомням си как си мислехме, че това е животът! Ние сме бунтари! А някъде дълбоко в себе си знаех: Това ще ме унищожи. И, за съжаление, всички онези хора, с които пиех, вече ги няма.“

Благодарност към живота

На прага на 88-ия си рожден ден, Хопкинс казва, че е благодарен просто за всеки нов ден.

„Животът е пълен с изпитания, но трябва да ги приемаш. На тази възраст се събуждам сутрин и си казвам: Все още съм тук. Как така? Не знам. Но каквото и да ме държи на този свят – благодаря му от сърце.“

„Преди четиридесет и девет години спрях да пия. А и, честно казано, се забавлявах повече през тези 49 години, отколкото някога преди.“

Мемоарите на Хопкинс „Оправихме се, хлапе“ ще излязат на 4 ноември.