Баба Йорданка от Горни Окол празнува 101-ия си рожден ден с цялото семейство

Самоковското село Горни Окол се гордее със своята столетница баба Йорданка, която навърши 101 години преди дни. С много любов и признателност, семейството ѝ отпразнува този впечатляващ юбилей, пише в. Вяра. За радост на бабата столетничка бе обградени от внуци, правнуци и най-малката праправнучка.



Рожденият ден премина с усмивки, сладка торта и топли пожелания за здраве, щастие и благословение. Баба Йорданка бе поздравена от всички роднини, които ѝ пожелаха да е жива и здрава, да радва близките си и да продължава да бъде пример за дълголетие и жизненост.

Събитието също така донесе радост и празничен дух в селото, припомняйки на всички, че семейната топлота и обич са най-ценният подарък в тези светли дни.

Весели празници и много здраве на рожденичката и нейното семейство!