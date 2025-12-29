50 ловци от Благоевград и Симитли излязоха на протест срещу шефа си Иван Василев

Около 50 души от Ловно-рибарското дружество в Благоевград и Симитли в момента са пред офиса на дружеството в Благоевград. Мъжете са се събрали да протестират срещу тоталитарното управление на председателя на ЛРД „Сокол „1911“ Иван Василев.

Въпреки очакванията им той не е тук, но сутринта е сложил ново работно време на офиса до 15.00 часа.

Припомняме, че повод за недоволството са наложени дисциплинарни наказания на петима членове на дружеството. Управителният съвет е лишил от право на лов за различни периоди Нивелин Кожухаров, Семир Хаджиев, Крум Георгиев, Светослав Георгиев и Красимир Коумджиев. Официалният мотив за санкциите е „арогантно поведение“ по време на общо събрание на 47-а ловна дружинка, проведено през март тази година.

Както в-к „Струма“ писа първи, напрежението ескалира в началото на декември, когато при плащане на членската такса от 200 лева за 2026 г. ловният билет и членската карта на Нивелин Кожухаров са били задържани. По случая е сезирана и прокуратурата.

На 15 октомври до управителния съвет е внесена официална молба с искане наложените санкции да бъдат преразгледани и отменени. Тя е подкрепена с подписка от 33-ма от общо 47 членове на съответната ловна дружинка.

„Санкциите са неправомерни и се обжалват. Те не отговарят на устава и са наложени за изразено лично мнение, а не за реални нарушения“, заяви адвокат Георги Михайлов, който представлява наказаните ловци. По думите му уставът предвижда лишаване от право на лов при тежки нарушения като бракониерство, злоупотреба с имущество или сериозни инциденти, но не и за изразяване на позиция по време на събрание.