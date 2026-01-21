Чудесни имена празнуват днес

На 21 януари църквата почита паметта на свети мъченик Неофит – небесен закрилник на патриарх Неофит.

На днешната дата имен ден празнуват Валери, Валерия, Максим, Максимилиан, Агнеса, Неофит.

Със света литургия и молебен в столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя“ ще бъде отбелязан днес именният ден на патриарх Неофит.

На този ден се чества паметта и на свети Максим Изповедник, който пък беше небесен закрилник на покойния патриарх Максим.

Празничната литургия е от 09:00 ч., а след нея ще бъде отслужен и благодарственият молебен за Негово светейшество.

Преди години, когато Неофит беше Русенски митрополит, той празнуваше заедно с патриарх Максим своя имен ден.

Името Максим идва от латински език и означава „най-голям“, „най-велик“. Неофит е от гръцки език и означава „новопокръстен“.

На 21 януари се празнува и Денят на родилната помощ, известен още като Бабинден.

От 1951 г. 21 януари е обявен за ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите, затова празникът ще бъде отбелязан официално и в много болници и АГ-отделения в страната.

Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на „бабите“ – жените, които помагали при раждане на младите булки и невести. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките. Този празник е езически и идва от далечните праславянски времена, но се е запазил и по време на Възраждането е бил изключително почитан. Днес Бабинден губи доста от обредните си обичаи, но пък се празнува от по-възрастните и е свързан с много смях и веселие.