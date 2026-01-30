Православен календар: Почитаме „трите най-велики светила на трислънчевото Божество“

На 30 януари се чества заедно паметта на тримата велики светители – Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст, „трите най-велики светила на трислънчевото Божество“, както ги възпява църковната песен.

Тези образцови епископи, големи богослови и плодовити писатели имат свои празници през този месец – на 1, 25 и 27 януари. Но след спорове в ХI век кой от тримата е по-велик, се стигнало до решението за установяване на допълнително съвместно празнуване на 30 януари на паметта на тримата. А от почти век този ден е обявен и за празник на висшите православни богословски школи.

Свети цар Петър бил син на цар Симеон Велики и внук на покръстителя на българския народ свети цар Борис-Михаил. Цар Петър управлявал България мъдро и миролюбиво. По свое желание отишъл в непристъпната тогава Рила планина, за да се срещне със свети Йоан Рилски. Но преподобният отшелник отказал срещата, върнал и богатите дарове на царя, защото те щели повече да послужат на други от поданиците му.

Когато през 968 г. киевският княз Светослав завзел българските земи чак до столицата Преслав, цар Петър получил удар, отказал се от престола и отишъл в манастир, където починал на 30 януари 970 г. Заради праведния му живот скоро след това започнали да го почитат като светец, както свидетелстват писмени извори от ХIII век.

Паметта за преподобния Сергий Къпиновски се е запазила в манастирите около Търново, но за него няма сведения кога точно е живял. Самият Къпиновски манастир (край село Къпиново, Великотърновско) е основан през ХIII век, по времето на цар Константин Тих Асен. Според църковното предание преподобният Сергий бил първият игумен на тази обител и просиял в святост. Паметта на пострадалия днес мъченик Димитър Сливенски се отбелязва на 29 януари.