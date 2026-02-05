ПЪРВО в STRUMA.BG! Оставиха в ареста шофьорa от Сандански, убил пешеходец в Кресна

Окръжен съд-Благоевград остави в ареста с мярка „задържане под стража“ 35-г. Кристиян Василев от Сандански, който на 3 февруари сутринта блъсна пешеходец в Кресна и го уби на място.



Наблюдаващият прокурор Ружена Кондева посочи, че обвиняемият е шофирал със скорост над допустимата от 50 км/ч, а по данни на вещото лице той е управлявал с повече от 80 км/ч в населено място, не е видял пешеходеца, тъй като е било тъмно, въпреки че пострадалият е бил облечен с ярко червено яке.

Прокурорът поиска по отношение на обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка, като изтъкна, че е бил осъждан два пъти за кражба и наркотици, въпреки че вече се води реабилитиран.



Адвокатът Росен Недин заяви, че експертната справка за скоростта е първоначална и не може върху нея да се базира с такава категоричност обвинението. Въпросът за скоростта предстои да се изясни от автотехническа експертиза.

Адвокатът посочи още, че Кристиян Иванов се е обадил на 112 да дойде линейка и полиция непосредствено след инцидента. От своя страна Василев заяви, че не е видял пешеходеца, понеже е било тъмно, не е искал да го убива и много съжалява за случилото се.

Окръжният съдия Божана Манасиева определи мярка „задържане под стража“, като счете, че са налице и трите предпоставки – обосновано предположение, че Кристиян Иванов е автор не деянието, има опасност да се укрие и да извърши друго престъпление.

