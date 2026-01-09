Д-р Райна Буюклиева е новият завеждащ кардиологично отделение в „Югозападна болница” – Сандански след пенсионирането на д-р Д. Станоев

Д-р Райна Буюклиева е новият завеждащ кардиологично отделение в МБАЛ „Югозападна болница“ в Сандански, съобщи управителят на болницата д-р Илия Тонев. Д-р Р. Буюклиева е дългогодишен лекар кардиолог в санданската болница. Тя бе заместник на депозиралия молба за напускане от болницата д-р Димитър Станоев. От началото на тази година вече бившият завеждащ отделението д-р Станоев не е на работа, установи репортерска проврека. За последно той е давал дежурства в последните работни дни на изминалата година.

Както „Струма“ писа, д-р Д. Станоев е подал заявление до управителя на болницата д-р Ил. Тонев за прекратяване на трудово-правните отношения по лични мотиви. Той е излязъл в заслужена пенсия.

ЛИДИЯ МАНЕВА