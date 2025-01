Жените в Норвегия са с най-големите гърди

Най-големи гърди имат жените в Норвегия, пише Daily Mail, позовавайки се на статистика, анализирана от сайта World Population Review.

Средният размер на чашката на сутиена в скандинавската страна е от C до D.

Следващите водещи страни, където най-често се носят сутиени с размер C, са САЩ, Великобритания, Люксембург и Исландия.

Русия зае шесто място в класацията. Там средният размер на чашката е от B до C. Авторите на изследването отбелязват, че в страни, където има много жени с наднормено тегло или затлъстяване, средният размер на сутиена е по-голям.

Класацията се допълва от Парагвай, Молдова, Кипър и Белиз. В тези страни средният размер на чашката на сутиена е A.

