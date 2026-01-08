 Запечено зеле с бекон и сметана

Ако обичате да ядете зеле под всякаква форма, опитайте и тази рецепта, която определено ще ви изненада приятно.

Необходими продукти за зелето със сметана и бекон:

4 резена дебело нарязан бекон

1/3 чаша галета

1 с.л. нарязани пресни билки (като лук, копър или магданоз)

1 глава зеле, без най-външните листа

4 с.л. зехтин, разделен на две половини

1 1/2 ч.л. сол, разделена на две половини

1 1/2 ч.л. чесън на прах, разделен на две половини

3/4 ч.л. черен пипер, разделен на две половини

3/4 чаша ситно нарязан стар лук

1 2/3 чаши течна готварска сметана

1/3 чаша пилешки бульон

1 с.л. сос Уорчестър

2 ч.л. дижонска горчица

170 г сирене Гауда, настъргано (около 1 1/2 чаши)

1 с.л. царевично нишесте

пушен червен пипер

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната до 175°C. Запържете бекона в голям тиган на среден огън, като го обръщате от време на време, докато стане хрупкав, 10 до 12 минути. Прехвърлете бекона в чиния, покрита с кухненска хартия, за да се отцеди от мазнината. Не избърсвайте тигана. Нарежете бекона на ситно.

Добавете галетата към мазнината в тигана и гответе на среден огън, като разбърквате от време на време, до златисто кафяво, 3 до 5 минути.

Прехвърлете в средно голяма купа; изплакнете и избършете тигана. Разбъркайте билките в галетата и оставете настрана.

Разрежете зелето наполовина. Нарежете всяка половина на 4 резена, като запазите кочана непокътнат. Намажете резените зеле отвсякъде с 2 супени лъжици зехтин. Поръсете с 1 чаена лъжичка сол, 1 чаена лъжичка чесън на прах и 1/2 чаена лъжичка черен пипер.

Загрейте 1 супена лъжица олио в същия тиган на средно силен огън. Добавете парчетата зеле и гответе, без да ги разбърквате, докато покафенеят, около 5 минути. Обърнете и продължете да готвите, още около 5 минути. Свалете от котлона. Подредете зелевите парчета в намазнена тава с приблизителни размери 33 х 23 см.

Загрейте останалата 1 супена лъжица олио в средно голяма тенджера на среден огън. Добавете лука и гответе, като разбърквате от време на време, докато омекне, около 4 минути. Разбъркайте сметаната, бульона, соса Уорчестър, горчицата и останалите 1/2 чаена лъжичка сол, 1/2 чаена лъжичка чесън на прах и 1/4 чаена лъжичка черен пипер. Оставете да къкри на среден огън, около 3 минути.

В средно голяма купа разбъркайте Гаудата и царевичното нишесте. Постепенно прибавете сместа със сирене в сметаната и разбъркайте, докато стане гладка, около 1 минута. Оставете да къкри, като бъркате често. Изсипете сместа върху резените зеле, покрийте с алуминиево фолио.

Печете в предварително загрята фурна, докато зелето почти омекне и сосът леко се сгъсти, около 40 минути. Открийте и продължете да печете, докато зелето омекне, сосът се сгъсти и започне да бълбука по краищата, още 10 до 15 минути. Отгоре равномерно разпределете бекон и галета с билки. Гарнирайте с пушен червен пипер.