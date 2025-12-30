Кои известни личности се разделиха през 2025 г.

2025 година донесе не само нови проекти, успехи и предизвикателства за популярните лица, но и сериозни промени в личния им живот. Зад усмивките в социалните мрежи и блясъка на червения килим много известни личности се изправиха пред трудни решения, свързани с любовта и семейството, пише GlasNews.bg.

Дългогодишни връзки и бракове, изглеждали стабилни отвън, се оказаха изчерпани, а други приключиха след години на опити да бъдат спасени.

Част от раздялите бяха обявени открито и с уважение, докато други станаха известни чрез слухове, изявления на близки или дискретни знаци в социалните мрежи.

Ето кои звездни двойки сложиха край на връзките си през 2025 година:

Сандеф и Стела

Едни от най-известните български влогъри – Сандеф и Стела, официално обявиха раздялата си. През септември Сандеф публикува емоционално послание във Фейсбук, придружено със снимка със Стела:

„Понякога, колкото и да си вървял с някого, животът ви повежда в различни посоки… Най-важното ни обаче остава непроменено – нашето дете и грижата за него“.

Двамата бяха заедно близо 10 години, като връзката им премина през редица прекъсвания. През 2021 г. Стела започна отношения с по-възрастен мъж след кратка раздяла със Сандеф, което ѝ донесе сериозен хейт в социалните мрежи. В подкаста „NaYcast“ тя призна, че двамата са останали приятели дори и след раздялата, споделяли си и моменти от новите им връзки. Месеци след това обаче, Стела приключила връзката си с по-възрастното ѝ гадже и отново се събира със Сандеф. В крайна сметка обаче пътищата им отново се разделят през 2025 година – този път окончателно.

Станислав от „Hell’s Kitchen“ и Божидара

Победителят в един от сезоните на „Hell’s Kitchen“ Станислав Иванов обяви, че се развежда със съпругата си Божидара. След появата на сериозни обвинения в интернет, той категорично отрече слуховете за физическо насилие.

В интервю за Нова тв двамата споделиха, че преминават през труден период и са взели общо решение да сложат край на брака си.

„Осъзнах, че работата не е най-важното. В една връзка трябва да има комуникация, а при нас тя липсваше“, призна Станислав. Божидара допълни, че няма трети човек и няма драма – само уважение и зряло решение.

Кристиан Кирилов и Джулия

Актьорът Кристиан Кирилов и попфолк певицата Джулия отново се разделиха – този път окончателно. Любовната им история премина през бърз романс, сватба през 2019 г., развод, повторно събиране и нова раздяла.

Двамата се срещат по време на участие на Джулия, а връзката им се развива светкавично.

Причината за окончателния край остава неясна – според едни чувствата са изчерпани, според други има намеса на трети човек.

Нина Добрев и Шон Уайт

Нина Добрев и олимпийският шампион Шон Уайт също поеха по различни пътища. Двойката се сгоди през октомври миналата година след четиригодишна връзка, но през 2025 г. взима взаимно решение да се раздели.

Източник пред списание People разкри, че раздялата е била трудна, но изпълнена с уважение. Актрисата се появи без годежен пръстен на премиера в Лос Анджелис и премахна публикациите за годежа си от Instagram – знак, който потвърди слуховете.

Никол Кидман и Кийт Ърбан

След 19 години брак Никол Кидман и Кийт Ърбан сложиха край на връзката си. Носителката на „Оскар“ и четирикратният носител на „Грами“ имат две дъщери – Съндей Роуз и Фейт.

По информация на People актрисата е направила всичко възможно да спаси брака си, но в крайна сметка раздялата се оказала неизбежна. Семейството на Кидман е било нейната основна опора в този труден период.

Кейти Пери и Орландо Блум

След девет години връзка, шест години годеж и едно общо дете, Кейти Пери и Орландо Блум се разделиха. Източник пред Us Weekly уверява, че раздялата е преминала без конфликти и скандали.

Историята им започва през 2016 г., преминава през кратка раздяла, годеж през 2019 г. и раждането на дъщеря им Дейзи Блу през 2020 г. Въпреки усилията, любовта им не устоява на времето.

Тим Бъртън и Моника Белучи

Холивудският режисьор Тим Бъртън и италианската икона Моника Белучи прекратиха връзката си с общо изявление, изпълнено с уважение и топлина.

Двамата потвърдиха любовта си през 2023 г., а публичният им дебют като двойка бе на Римския филмов фестивал. Въпреки силните чувства и съвместни професионални проекти, те решиха да продължат по отделни пътища.

Ламин Ямал и Ники Никол

Футболната сензация на „Барселона“ Ламин Ямал и аржентинската певица Ники Никол вече не са заедно. Ямал лично потвърди раздялата и отрече слуховете за изневяра.

„Не сме заедно. Просто се разделихме, това е. Всичко, което се говори, няма нищо общо с нашата връзка“, заяви Ямал пред испанското телевизионно предаване „D Corazón“.

Връзката им стана публична в края на лятото и бързо привлече вниманието на феновете. Един от най-обсъжданите моменти бе посвещаването на гол от Ямал на Ники Никол през октомври – жест, който днес остава част от миналото.

Дакота Джонсън и Крис Мартин

През юни стана ясно, че Дакота Джонсън и фронтменът на Coldplay Крис Мартин са се разделили след близо осем години заедно. Двамата започват връзка през 2017 г. и дори се сгодяват, но дългогодишните проблеми взимат превес.

Източници разкриват, че раздялата е била продължителен процес, белязан от събирания и разделяния. Дакота е силно привързана към децата на Мартин и е искала да запази семейството, но в крайна сметка пътищата им се разминават.

Раздялите на известните личности през 2025 г. напомнят, че дори зад блясъка на славата стоят реални хора с истински емоции, трудни избори и лични битки.

Важно е да се отбележи, че това съвсем не са всички звездни раздели, станали през 2025 година. Списъкът остава отворен, тъй като още редица популярни двойки избраха да сложат край на отношенията си далеч от публичното внимание, а други тепърва ще направят личните си решения публични.