КПК втори път разследва конфликт на интереси при зам. кмета на Кочериново Ива Черногорска, отново категорична: „Няма такъв“

Втори опит да се натопи зам. кметицата на Кочериново Ива Черногорска, че в работно време продава бензин на бензиностанцията на баща си, удари на камък в Комисията за конфликт на интереси. Този път в сигнала са включени и кметът на общината Станислав Горов, по чието нареждане общината зареждала гориво на същата бензиностанция, както и съветникът Александър Димитров, председател на ПК за противодействие на корупцията и съпартиец на Горов и Черногорска, който „не предприел никакви действия по случая, което създава обосновано съмнение, че прикрива действия на своите съпартийци“.

Ив. Черногорска Ст. Горов

Предишният сигнал срещу двамата кметове бе от 13.03.2024 г. и съдържаше сходни твърдения относно зареждането на служебните автомобил на община Кочериново от семейната бензиностанция на Черногорска, които обаче не бяха доказани, и КПК излезе с решение „липса на конфликт на интереси“. Оневинен по него бе и Ст. Горов.

Явно сега антикорупционният орган е започнал новото разследване заради включване името на Александър Димитров, но според КПК „в производството за установяване на конфликт на интереси ЗПК изисква активно поведение на лицето, заемащо публична длъжност – упражняване на правомощия или задължения по служба, а в този смисъл бездействието е ирелевантно за установяване на конфликт на интереси“, тоест и при Димитров липсва такъв конфликт.

ВАНЯ СИМЕОНОВА