Лятна мусака

Необходими продукти

патладжани 1 кг

Тиквички 1 кг

сол на вкус

олио (зехтин) 8 с. л.

домати 500 г

пресен чесън 3 стръка

кашкавал (по желание) 200 г

сирене (по желание) 200 г

магданоз (кориандър) 1/2 връзка

копър 1/2 връзка



Начин на приготвяне



Нарежете патладжаните и тиквичките на кръгчета с дебелина 1 пръст. Сложете ги в 2 отделни съда, посолете и ги оставете да престоят около 40 минути.

В дълбока тава сипете олиото, включете фурната на 200 градуса и сложете в нея тавата за около 2 минути, за да се загрее олиото. Подредете патладжаните и тиквичките в тавата и печете до полуготовност на зеленчуците, като от време на време ги разбърквате.

Нарежете чесъна на ситно, разбъркайте го с нарязаните на дребно домати и изсипете в тавичката. Запечете отново ястието, докато червените домати останат на мазнина.

Покрийте с настърганите на ситно кашкавал и сирене и запечете до златисто. Накрая поръсете с нарязаните копър и магданоз.





