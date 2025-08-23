Лятна мусака

Необходими продукти
патладжани 1 кг
Тиквички 1 кг
сол на вкус
олио (зехтин) 8 с. л.
домати 500 г
пресен чесън 3 стръка
кашкавал (по желание) 200 г
сирене (по желание) 200 г
магданоз (кориандър) 1/2 връзка
копър 1/2 връзка
Начин на приготвяне
Нарежете патладжаните и тиквичките на кръгчета с дебелина 1 пръст. Сложете ги в 2 отделни съда, посолете и ги оставете да престоят около 40 минути.
В дълбока тава сипете олиото, включете фурната на 200 градуса и сложете в нея тавата за около 2 минути, за да се загрее олиото. Подредете патладжаните и тиквичките в тавата и печете до полуготовност на зеленчуците, като от време на време ги разбърквате.
Нарежете чесъна на ситно, разбъркайте го с нарязаните на дребно домати и изсипете в тавичката. Запечете отново ястието, докато червените домати останат на мазнина.
Покрийте с настърганите на ситно кашкавал и сирене и запечете до златисто. Накрая поръсете с нарязаните копър и магданоз.