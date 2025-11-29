Топ теми

Нападнаха монахиня

Дата:
от: Свят
Коментирай
( 374 )

Монахиня е била нападната в Загреб в петък късно следобед. Според първоначалната информация, която е получена вечерта, тя е била ранена с остър предмет, съобщават хърватските медии.

Полицейското управление в Загреб е потвърдило, че е получен сигнал за пострадала жена. Тя е била незабавно транспортирана до болница, съобщава информационния портал Net.hr.

Според същия портал животът ѝ не е в опасност, въпреки че раната е в областта на корема. Медицинският персонал на болницата е извикал полиция поради естеството на нараняването. 

До момента няма официална информация за обстоятелствата около нападението, а разследването продължава.БТА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *