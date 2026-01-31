ОМО „Илинден“ пак удари „греда“ в опит да се регистрира! Окръжен съд – Благоевград потвърди отказа на Агенцията по вписванията

ОМО „Илинден“ удари нова „греда“ да се легализира като неправителствена организация. Агенцията по вписванията е издала пореден отказ за регистрация на 10 декември 2025 г. заради пропуски в учредителните документи, което е в разрез с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Последвала жалба в Окръжен съд – Благоевград от санданчанина Кирил Тилев в качеството му на представляващ на сдружение с нестопанска цел „Обединена македонска организация – Илинден“, в която настоява отказът да бъде отменен.

Търговското дело е разгледано от съдия Милена Каменова, която след анализ на доказателствата потвърждава отказа на Агенцията по вписванията. Извън посочените основания за отказ, съдията открива и друго. Учредителите са определили сдружението като обединение в частна полза, а същевременно набелязаните цели и средства за тяхното постигане са отправени към неограничен кръг правни субекти. Това го характеризира по-скоро като сдружение в обществена полза, отколкото в частна. Така очерталото се несъответствие между избраната организационна форма със заложените цели и средства противоречи съществено на изискването на чл. 2, ал. 1 ЗЮЛНЦ.

„Всяко от констатираните нарушения е съществено и представлява достатъчно самостоятелно основание за отказ на търсеното вписване, поради което обсъждането на останалите предпоставки е безпредметно”, мотивира се съдия Каменова и отхвърля жалбата. Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София.

Припомняме, че само преди половин година съдия Гюлфие Яхова от Окръжен съд – Благоевград потвърди отказ за регистрация на „ОМО – Илинден“. Сдружението било създадено от 7 участници на учредително събрание в Сандански, което се провело на 27 април 2025 г. На 14 юли е подадено заявление за регистрация в Агенцията по вписванията, съпроводено с протокол от събранието, списък с учредителите и устав на сдружението с нестопанска цел. На 16 юли длъжностното лице по регистрацията е постановило отказ поради неопределеност и неяснота при посочване на предмета на дейност на сдружението. Нередовност е открита и при прегледа на подписите на председателя и протоколчика на събранието, които били положени на отделен лист, а не под самия текст на документа. Нередовност е установена в устава, като орган на сдружението е приет председателят на УС, а по закон такъв е Общото събрание.

Отказът за регистрация бе оспорен в Окръжен съд, но съдия Гюлфие Яхова, която гледа делото, счете, че актът на Агенцията по вписванията е основателен заради множество пропуски и неясноти. В протокола на учредителното събрание например не бил посочен час и точно място на провеждането му. Посочено е единствено гр. Сандански, което било твърде общо.

На второ място съдът констатира, че представеният към заявлението устав не отговаря на изискванията на чл. 20, т. 10 ЗЮЛНЦ. Съгласно посочената разпоредба уставът следва да съдържа правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството. В устава е записано, че членството се прекратява с изключването на член на сдружението – чл. 11, ал. 4, т. 3. Липсват обаче разписани правила по какъв начин следва да се уреждат имуществените отношения с изключените членове, включително и при прекратяване на членството при останалите основания – смърт, поставяне под запрещение и др. Налице е неяснота относно приемането на нови членове. В устава е посочено, че приемането на членове на сдружението става с писмена молба до Управителния съвет, а след това, че това става въз основа на решение на Общото събрание. Т.е. при така формулираните разпоредби не става ясно кой е органът, осъществяващ правомощия по приемане на нови членове – Общото събрание или Управителният съвет.

Съдия Яхова открива и друго съществено нарушение. Протоколът от учредителното събрание, както и уставът са подписани от председател и протоколчик на събранието, респективно от учредителите, на отделна страница, а не под самия текст на събранието, респективно на разпоредбите на устава. Това поставя под съмнение въпроса дали подписите към съответните документи са част от тях, както и кога са положени.

Освен това в списъка на учредителите на сдружението е добавен седми учредител – А.А., като имената му са изписани на ръка, без надлежно удостоверяване на авторството на извършената добавка. На другите шестима учредители имената са изписани с печатни букви. При така представения протокол не става ясно кой е извършил съответното добавяне на седмия учредител и кога. Неяснота има и относно обема на представителната власт на председателя на Управителния съвет.

С оглед на установените нарушения, съдия Яхова потвърди отказа на Агенцията по вписванията за регистрация на сдружението. За последните две години това е 5-и отказ на Агенцията по вписванията за регистрация на ОМО „Илинден“, който е потвърден от съда.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА