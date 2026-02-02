Отхвърлиха като неоснователен иска на Мюсюлманско изповедание против Община Кюстендил за собствеността на джамия „Фетих Мехмед султан“

Апелативен съд – София потвърждава решение на Кюстендилски окръжен съд, с което е отхвърлен като неоснователен предявения от Мюсюлманско изповедание, представлявано от главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, против Община Кюстендил, иск с правно основание чл. 108 от Закона за собствеността за признаване за установено по отношение на Община Кюстендил, че ищецът Мюсюлманско изповедание, на основание реституция, като правоприемник на съществувалата до 1948 г. Кюстендилска мюсюлманска вероизповедна община, е собственик на недвижим имот, състоящ се от 290 кв.м на ул. „Цар Освободител“ №105- А, заедно с намиращата се в него джамия „Фетих Мехмед султан“, с предназначение – култова религиозна сграда, както и за осъждане на ответника да предаде на ищеца владението върху имота.

Решението на Апелативен съд – София подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчване препис на страните, при наличие на предпоставки по чл. 280 ГПК.

В мотивите към решението въззивният съд посочва:

„В обобщение, поради това, че не е установена принадлежността на правото на собственост върху джамията и мястото, върху което тя е построена, както и не е доказано, че те са отнети от него незаконно в периода 09.09.1944 г. – 1989 г. по смисъла на чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ, които са основни предпоставки за възстановяване на недвижим имот, правилно първоинстанционнят съд /Окръжен съд – Кюстендил/ е приел, че ищецът не се легитимира като собственик на имота, което като правен резултат има за последица отхвърляне на иска по чл. 108 от Закона за собствеността.

ИВАН ИВАНОВ