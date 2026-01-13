„Политехника“ се издъни с троянци в Дупница, ексцентър на „Левски“ вдъхнови гостите

„Политехника“ загуби изненадващо от „Чавдар“ (Тр) с 62:73 (12:20, 15:22, 19:10, 16:21) мача си от Западната „А“ група пред стотина зрители в дупнишката зала „Спортна“. Домакините бяха считани за абсолютни фаворити, защото съперникът им имаше едва един успех и десет загуби преди двубоя. Лилавите пък са с амбиции за първото място, но така и не показаха аргументи на паркета в този мач. Гостите от Троян започнаха доста мобилизирано и бързо си осигуриха комфортна преднина, за да затворят първата четвъртина с 8 точки аванс. И точно, когато се очакваше, че дупничани ще се окопитят и ще направят силна втора част, се случи точно обратното – „Чавдар“ надгради с още по-добра игра и се прибра на полувремето с 15 пункта преднина. Третата четвърт бе далеч по-добра за „Политехника“, който я спечелиха с 19:10, но отстъпи в заключителния период и допусна шокиращо поражение пред собствена публика. За „Чавдар“ над всички бе бившият център на „Левски“ Станислав Славейков, който реализира 24 т. За дупнишкия тим капитанът Омар Ел-Аюби се представи най-силно с 15 пункта. Въпреки поражението, „Политехника“ запазва третото си място в класирането с 6 победи и 5 загуби. В следващия кръг лилавите гостуват на лидера „Видабаскет“ в неделя.

Капитанът на лилавите О. Ел-Аюби спира най-резултатния в мача Ст. Славейков Бившият гард на „Академик Благоевград“ Д. Петков се опитва да преодолее защитата на Б. Петров



„ПОЛИТЕХНИКА“: Ел-Аюби-15, Симеонов, Ваклинов-5, Ангелов-3, Б. Петров-7 (Генов-10, Челенков-2, Запрянов, Богданов-4, Кр. Георгиев, Стефанов-11, Младенов-5).

„ЧАВДАР“: Пенчев-12, Славейков-24, Петков-6, Маринчевски-11, Михайлов-11 (Острев-9, Маринов).

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ





