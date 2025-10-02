Сочно шоколадово брауни

Няма нищо по-изкушаващо от домашно приготвено брауни – плътно, влажно и изпълнено с шоколадова наслада. А когато се добави и нежен шоколадов ганаш, резултатът е истински шедьовър.
За браунито:
- 250 г тъмен шоколад
- 250 г масло
- 4 яйца
- 250 г захар
- 2 супени лъжици брашно
- 2 супени лъжици какао на прах
За шоколадовия ганаш:
- 300 г шоколад микс – тъмен и млечен
- 300 г течна сметана за готвене
Приготвяне:
В подходяща тенджера се разтопява маслото. Междувременно се нарязва шоколада и се добавя към разтопеното масло. Изключва се котлонът и се разбърква за няколко минути или докато шоколадът се разтопи напълно. След това се отделя от котлона.
В купа се разбиват яйцата със захарта. Към тях се добавят пресетите брашно и какао. Накрая се сипва шоколадовата смес. Внимателно се разбърква всичко, докато всички съставки се смесят.
Сместа за браунито се изсипва в тава, която е предварително намазнена и застлана с хартия за печене. Пече се в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 25–30 минути.
Междувременно се приготвя ганаша. Нарязва се шоколада, след което се слага в купа. На средно слаб огън се загрява сметаната в подходяща тенджера, докато се появят малки мехурчета на повърхността (но не да кипва). Изсипва се горещата сметана в купата с шоколада и се оставя да престои 5 минути. След това се разбърква много добре.
С получения топъл ганаш се залива изпеченото брауни. Когато сладкишът се охлади напълно, може да се сложи в хладилник за 1 час и след това се сервира.