Сочно шоколадово брауни

Няма нищо по-изкушаващо от домашно приготвено брауни – плътно, влажно и изпълнено с шоколадова наслада. А когато се добави и нежен шоколадов ганаш, резултатът е истински шедьовър.

За браунито:

250 г тъмен шоколад

250 г масло

4 яйца

250 г захар

2 супени лъжици брашно

2 супени лъжици какао на прах

За шоколадовия ганаш:

300 г шоколад микс – тъмен и млечен

300 г течна сметана за готвене

Приготвяне:

В подходяща тенджера се разтопява маслото. Междувременно се нарязва шоколада и се добавя към разтопеното масло. Изключва се котлонът и се разбърква за няколко минути или докато шоколадът се разтопи напълно. След това се отделя от котлона.

В купа се разбиват яйцата със захарта. Към тях се добавят пресетите брашно и какао. Накрая се сипва шоколадовата смес. Внимателно се разбърква всичко, докато всички съставки се смесят.

Сместа за браунито се изсипва в тава, която е предварително намазнена и застлана с хартия за печене. Пече се в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 25–30 минути.

Междувременно се приготвя ганаша. Нарязва се шоколада, след което се слага в купа. На средно слаб огън се загрява сметаната в подходяща тенджера, докато се появят малки мехурчета на повърхността (но не да кипва). Изсипва се горещата сметана в купата с шоколада и се оставя да престои 5 минути. След това се разбърква много добре.

С получения топъл ганаш се залива изпеченото брауни. Когато сладкишът се охлади напълно, може да се сложи в хладилник за 1 час и след това се сервира.