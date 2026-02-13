„Спортист 1959“ пъхна в изолатора на „Арена Падеш“ футболист, разследван за непристойно поведение

Тимът от пиринската бундеслига „Спортист 1959“ пъхна в изолатора на „Арена Падеш“ защитника Здравко Янакиев-Зубе, който е разследван за непристойно поведение. По разказ на очевидци мъж, на видима възраст около 35 години, е бил забелязан да се самозадоволява в понеделник следобед на алеята над река Бистрица, в района на общежитията на АУБ в Благоевград. След подаване на сигнал в полицията на място са пристигнали патрулка униформени и екип на Общинския инспекторат, но когато заподозреният ги видял, хукнал да бяга през глава.

Заподозреният З. Янакиев

„Във връзка с разпространена информация в медиите относно наш футболист, ръководството на „Спортист 1959“ – Падеш отстранява Здравко Янакиев от отбора до приключване на разследването срещу него. Идеята на проекта „Спортист 1959 – Падеш“ е да залага на млади, възпитани и интелигентни момчета. Ще бъдем безкомпромисни към каквато и да е неморална или незакона проява от страна на наш футболист или човек от ръководството“, коментираха от клуба с уточнението, че обвиненият отрича да е извършил приписаното му деяние, а е искал да се изпикае.

Тази неделя, седмица преди подновяването на първенството в зона „Струма Север“, хората на играещия треньор Веселин Стойков приключват серията зимни контроли с проверка срещу „Перун“ от Кресна тази неделя с начало 14.00 ч. на изкуственото игрище в село Рилци.

ТОНИ КИРИЛОВ