Спрете да пипате касови бележки! Учени предупреждават за токсични химикали

Малкото листче хартия, което получавате след покупка на хранителни стоки или зареждане на резервоара, може да изглежда безобидно. Но експертите казват, че термохартиените касови бележки, които не използват мастило, биха могли незабелязано да ви излагат на вредни химикали. За разлика от традиционната хартия, термохартиените касови бележки са покрити със съединения, които реагират на топлина, което прави печатането бързо и евтино. Удобно за магазините, да, но не толкова безопасно за вас.

Ето защо: повечето термохартиени касови бележки съдържат бисфенол А (BPA) или неговия химичен братовчед бисфенол S (BPS). Тези вещества са ендокринни разрушители, което означава, че могат да повлияят на хормоните ви. Според проучване от 2021 г., публикувано в Environmental Science & Technology , честото боравене с термохартиени касови бележки може да доведе до проникване на BPA в тялото чрез контакт с кожата. Рисковете са особено високи за служителите в търговските обекти и касиерите, които могат да докосват стотици касови бележки дневно. Химикалът не остава само по ръцете ви. Той може да се прехвърли върху храната, лицето ви или дори продуктите за грижа за кожата, ако ги докоснете веднага след това.

И така, всяка касова бележка ли е опасна? Нека се задълбочим в скритата истина зад термохартията.

Как всъщност работят термохартиените касови бележки

Термохартиените касови бележки изглеждат лъскави, защото са покрити с химически слой, който променя цвета си при излагане на топлина.

Ето как думите и числата се появяват мигновено, без да се използва мастило или тонер. Процесът е евтин и ефикасен, поради което почти всеки супермаркет, бензиностанция или банкомат го използва.

Но това удобство крие и тъмна страна. Основният химикал, използван в продължение на десетилетия, е BPA. Въпреки че осведомеността за опасностите му е нараснала, много производители просто са го заменили с BPS, който според изследванията може да е също толкова вреден.

Здравни рисковена BPA и BPS в термохартиени касови бележки

BPA и BPS са част от група, наречена ендокринни разрушители. Тези химикали имитират естествените хормони, особено естрогена, и могат да повлияят на хормоналния баланс на организма. Изследванията свързват излагането на BPA с:

Репродуктивни проблеми, включително намалена плодовитост

Повишен риск от рак на гърдата и простатата

Проблеми с развитието при децата

Метаболитни проблеми като затлъстяване и диабет

Дори малки количества, приемани редовно, могат да се натрупат с течение на времето, което да породи дългосрочни здравословни проблеми.

Защо е рисковано да боравите с термохартиени касови бележки

Може би се чудите дали самото докосване на лист хартия може наистина да ви навреди. Отговорът е „да“, особено при често излагане. Проучванията показват, че BPA може да се прехвърли от касовите бележки върху кожата и след това да попадне в кръвния поток.

Проучване от 2021 г. в Environmental Science & Technology установи, че касиерите и служителите в магазините, които обработват стотици касови бележки дневно, имат значително по-високи нива на BPA в телата си в сравнение с хора, които рядко ги докосват. Друго проучване отбелязва, че използването на дезинфектант за ръце или овлажнители веднага след докосване на касови бележки може действително да увеличи абсорбцията на BPA, защото кожата става по-пропусклива.

Ежедневно излагане на касови бележки с термохартия

За повечето хора, една-единствена касова бележка тук-там може да не причини вреда. Но постоянното излагане, особено за някой, който работи на гише за фактуриране, може да повиши нивата в опасната зона. Остатъците от BPA могат лесно да залепнат за пръстите, което прави възможно пренасянето на химикала върху храна, закуски или дори ръцете на детето ви, когато се приберете от пазаруване.

По-безопасни алтернативи на термохартиените касови бележки

Някои страни, като Франция, са забранили употребата на BPA в термохартия. В други региони търговците на дребно бавно преминават към опции без BPA или BPS. Дигиталните касови бележки, изпращани чрез SMS или имейл, също стават все по-разпространени и са по-безопасна алтернатива.

Какво можете да направите, за да намалите риска от термохартия?

Кажете „не“ на ненужните касови бележки. За малки покупки се откажете, ако е възможно.

Измийте ръцете си след работа с касови бележки, особено преди хранене.

Избягвайте да използвате дезинфектант за ръце веднага след докосване на касови бележки, защото той увеличава абсорбцията.

Поискайте дигитални касови бележки, когато са налични.

Ако сте касиер, използвайте ръкавици или редувайте задачите си, за да ограничите ежедневното излагане на риск.

Термохартиените касови бележки може да изглеждат безобидни, но химикалите, които съдържат, не са. BPA и BPS могат да проникнат в тялото ви само чрез докосване, което представлява дългосрочен риск за здравето, особено за тези, които често ги боравят. Въпреки че случайната касова бележка няма да ви навреди, осведомеността и малките промени, като например преминаването към цифрови касови бележки, могат да допринесат значително за намаляване на излагането на риск.

Следващия път, когато ви предложат фиш на касата, помислете два пъти. Наистина ли ви е нужен или е по-добре да го оставите?

Източник: Times of India, vesti.bg