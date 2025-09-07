ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:15 Бразди /избрано/п/ 06:00 Блуи 2 анимационен филм 06:15 Уча, зная и играя детско шоу /п/ 06:45 Деца на времето 2 детски тв филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата /п/ 08:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/ 09:00 Денят започва в неделя с Мира Добрева сутрешен блок 11:00 Отблизо /п/ 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата: Антонина Зетова 13:30 Преродена бенефис-спектакъл на олимпийската вицешампионка по художествена гимнастика от Париж 2024 Боряна Калейн 14:00 Концерт на Виенската филхармония от Пале Гарние – Парижката национална опера 15:30 Студио футбол 16:00 Футбол: Грузия – България, квалификация за световно първенство пряко предаване от Тбилиси 18:45 Спорт ТОТО 19:00 С БНТ завинаги /п/ 19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца /п/ 20:00 По света и у нас 20:30 Новини от миналото 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: Порталът тв филм /4 епизод/ (12) 22:00 По света и у нас 22:15 Имигрантката игрален филм /САЩ, 2013г./, режисьор Джеймс Грей, в ролите: Марион Котияр, Хоакин Финикс, Джеръми Ренър, Елена Соловей и др. (12) 00:50 Денят започва с Георги Любенов /избрано/п/ 01:45 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович/п/ 02:45 Смешното духче Хюи Бу игрален филм /п/ 04:25 По света и у нас /п/

bTV

05:40 „Астерикс: Тайната на вълшебната отвара“ – анимация, семеен (Франция, 2018 г.), режисьори: Александър Астие и Луи Клиши 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов 11:00 „Богатствата на България“ – документална поредица 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Като готвачите“ – комедия, драма (Франция, Испания, 2012 г.), режисьор: Даниел Коен, в ролите: Жан Рено, Михаел Йон, Рафаеле Агоге, Жулиен Боаселие, Саломе Стевенин, Серж Ларивиер, Иса Домбиа, Бун-хай Меан, Пиер Верние, Сантяго Сегура и др. 14:30 „Бригада Нов дом“ – социално предаване с водеща Мария Силвестър /п/ 16:30 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов, нов сезон 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева 22:30 „Наемник“ – екшън, драма, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор: Тарик Салех, в ролите: Крис Пайн, Бен Фостър, Кийфър Съдърланд, Еди Марсан, Джилиан Джейкъбс, Флориан Мунтеану, Таит Флечър и др. 00:00 „Лас Вегас“ – сериал, с.5, еп.6 01:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.8, еп.2 02:00 „Съдебна зала: Ел Ей“ – сериал, с.2, еп.13 02:50 „Преди обед“ – токшоу /п/

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.14 /п/ 06:00 „Дронове-убийци“ – фентъзи, екшън, трилър (САЩ, 2016 г.), режисьор: Джак Перес, в ролите: Корин Немек, Уитни Мур, Натин Арт Бътлър, Шон Гънел, Сони Кинг, Джеймс Астън Лейк, Джолин Андерсън, Марк Хаптънстол, Верона Блу, Джеймс Адам Тъкър, Джуд Б. Ланстън, 07:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.15 08:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.16 09:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.17 10:45 „Отряд самоубийци“ – фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2016 г.), режисьор: Дейвид Ейър, в ролите: Уил Смит, Джаред Лето, Марго Роби, Вайола Дейвис, Скот Истууд, Джай Кортни, Джей Хернандес, Кара Делавин, Лони Лин-Комън, Адеуале Акиной Агбадже, Джоуел Кин 13:00 „Заличителят“ – екшън, драма, мистъри (САЩ, 1996 г.), режисьор: Чарлз Ръсел, в ролите: Арнолд Шварценегер, Ванеса Уилямс, Джеймс Каан, Джеймс Кобърн, Робърт Пасторели и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п/ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п/ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.17 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 „Древно инженерство“ – документална поредица, с.2, еп.4 19:00 „Екоавтомобили“ – автомобилно шоу, с.2, еп.28 (последен) 19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.11 20:00 ПРЕМИЕРА: „Въздушна скорост: Бърз и яростен“ – екшън, трилър, криминален (САЩ, 2017 г.), режисьор: Рон Торнтън, в ролите: Ейдриън Пол, Доминик Суейн, Адриан Пол, Мус Али Кан, Мими Давила, Зак Стефи, Яника Олин, Джейсън Тобиас, Джо Чамбрело, Шамар Филип и 22:00 „Злите мъртви: Пробуждане“ – хорър (САЩ, Нова Зеландия, Ирландия, 2023 г.), режисьор: Лий Кронин, в ролите: Лили Съливан, Алиса Съдърланд, Морган Дейвис, Нел Фишър, Джейдън Даниълс, Били Рейнълдс-Маккарти, Тай Уано, Мирабей Пийс и др. [16+] 00:15 „Операция САБЯ“ – сериал, еп.3 /п/ 01:15 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.22 /п/ 02:15 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.5 /п/ 03:15 „Балтазар“ – сериал, с.1, еп.2 /п/ 04:15 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.4 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.9 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.10 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.11 07:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.7 07:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.8 08:00 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.4 /п/ 08:30 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.5 /п/ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п/ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.11 /п/ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.12 /п/ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.12 /п/ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.13 /п/ 12:00 „Джони Инглиш“ – комедия, екшън, приключенски (Великобритания, 2003 г.), режисьор: Питър Хауит, в ролите: Роуън Аткинсън, Бен Милър, Натали Имбрулия, Джон Малкович, Грег Уайз, Таша дю Васконселос и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.1 /п/ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.2 /п/ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.12 /п/ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.13 /п/ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.14 /п/ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.15 /п/ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.14 19:30 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.15 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.3 22:00 „Призраци“ – сериал, с.3, еп.4 22:30 „Призраци“ – сериал, с.3, еп.5 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.16 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.17 00:00 „От глупав по-глупав: Завръщането“ – комедия (САЩ, 2014 г.), режисьори: Боби Фарели и Питър Фарели, в ролите: Джим Кери, Джеф Даниълс, Лори Холдън, Катлийн Търнър, Анджела Кереч, Роб Ригъл и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.12 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.13 /п/ 03:00 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.6 /п/ 03:30 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.7 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.30 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:30 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA /п/ 06:30 „Иконостас“ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Любов по график“ – с уч. на Ансли Гордън, Джонатан Стодард, Мег Бидъл Смит и др. 14:15 „Сладко за двама“ – с уч. на Брук Невин, Карло Маркс, Джон Макларън и др. 16:00 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 „Джон Уик 3“ – с уч. на Киану Рийвс, Холи Бери, Иън Макшейн и др. 22:40 „Изгубеният свят: Джурасик парк“ – с уч. на Джеф Голдблум, Джулиан Мур, Пийт Постълуейт и др. 00:30 „Закон и ред“ (премиера) – сериал, сезон 3 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 6 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Най-сладкото сърце“ – с уч. на Джули Гонсало, Крис Макнали, Андреа Бруукс и др. /п/

Нова Спорт

07.09 09:45 Нюпорт Каунти – Бристол Роувърс 11:45 Бромли – Джилингам 15:40 Новини 21:40 Новини 23:45 Люксембург – Словакия Еротичен Телепазар 01:45 Еротичен Телепазар

NovaNews

08.09 06:00 Евромакс 07:30 Да хванеш гората 08:00 Европа в 15 минути 08:15 Репортаж на DW 08:30 РеВизия 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Ускорение 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 РеВизия 19:00 Новините на NOVA NEWS 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 РеВизия 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 00:00 Новините на NOVA NEWS 00:25 РеВизия 01:00 Новините на NOVA NEWS 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 Ускорение 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа





