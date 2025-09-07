ХОРОСКОП ЗА 7 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Неделя е мно­го бла­гоп­ри­я­тен ден за Ов­ни­те и до­ри за ня­кои от вас съз­да­ва не­по­до­зи­ра­ни въз­мож­нос­ти, ко­и­то над­х­вър­лят очак­ва­ни­я­та. Мно­зи­на ще нап­ра­вят по­лез­но от­к­ри­тие или ще стиг­нат до важ­ни из­во­ди, ко­е­то ще се яви ка­то на­ча­ло за про­мя­на на пла­но­ве­те. В служ­ба­та – ста­би­ли­за­ция.

ТЕЛЕЦ

Труд­но ще пос­тиг­не­те же­ла­ния ус­пех, ако не дър­жи­те ези­ка зад зъ­би­те си. Ваш ко­ле­га ще по­се­ти до­ма ви, то­зи чо­век е зло­же­ла­тел и ако има по­ве­че ин­фор­ма­ция за пла­но­ве­те ви, ня­ма да му бъ­де труд­но да ви нав­ре­ди. В служ­ба­та ще ви бъ­де труд­но днес. Не го­во­ре­те за на­ме­ре­ни­я­та си.

БЛИЗНАЦИ

За вас неделя е мно­го ин­те­ре­сен ден и не тол­ко­ва с ре­а­л­ни­те съ­би­тия, ко­и­то ще се слу­чат днес, кол­ко­то с оне­зи не­ви­ди­ми про­це­си и съ­би­тия, ко­и­то ние на­ри­ча­ме съд­ба и пре­доп­ре­де­ле­ние. Днес вие ще се чув­с­т­ва­те дос­та са­мот­ни, къ­де­то и да се на­ми­ра­те. Пла­но­ве­те са нез­на­чи­тел­ни и ще про­пад­нат.

РАК

Неделя е прив­ле­ка­те­лен ден за­ра­ди вът­реш­но­то усе­ща­не у вас за пъл­но­та и ра­дост, ко­и­то се доб­ли­жа­ват до ка­те­го­ри­я­та щас­тие. Съд­ба­та ви пре­дос­та­вя про­фе­си­о­нал­ни въз­мож­нос­ти, ко­и­то ще ста­нат ре­а­л­ност бла­го­да­ре­ние на не­о­чак­ва­на про­мя­на, ко­я­то ще се осъ­щес­т­ви от вли­я­тел­но ли­це.

ЛЪВ

Де­нят е ре­ши­те­лен за Лъ­во­ве­те и ду­ма­та ус­пех е един­с­т­ве­на­та, ко­я­то мо­же да да­де пъл­на и точ­на ха­рак­те­рис­ти­ка на то­зи ден. На про­фе­си­о­нал­но ни­во сте не­пок­ла­ти­ми по­ра­ди ве­щи­на­та, с ко­я­то дейс­т­ва­те. До­мът ви е в из­к­лю­чи­тел­на свет­ли­на. Има­те зло­же­ла­те­ли, но те са без­сил­ни се­га.

ДЕВА

Днес ще има­те мно­го доб­ри кон­так­ти и ог­ром­на въз­мож­ност за ре­а­ли­зи­ра­не на на­ме­ре­ни­я­та в биз­не­са, про­фе­си­я­та, до­ма, до­го­во­ри­те и сдел­ки­те. В служ­ба­та де­нят ви ще про­те­че без ни­как­ва труд­ност, но е не­о­б­хо­ди­мо да се съ­о­б­ра­зи­те с ня­кои изис­к­ва­ния, ко­и­то ще ви бъ­дат на­ло­же­ни.

ВЕЗНИ

Неделя за­поч­ва с гол­ямо на­то­вар­ва­не за по­ве­че­то Вез­ни. Чувс­тва­те се са­мот­ни и изо­ста­ве­ни, та­зи са­мо­та оте­ква с гол­яма си­ла у вас и ще изостря съз­на­ние­то ви. Ан­га­жи­ра­ни­те с биз­нес ще по­жъ­нат ус­пе­хи във фи­нан­си­те, до­го­во­ри­ра­не­то с бизнес ­парт­ньо­ри­те и клиен­ти­те.

СКОРПИОН

Та­зи неделя е твър­де до­бра за Скор­пи­о­ни­те, ка­то съз­да­ва по­зи­тив­но ус­ло­вия за ре­а­ли­за­ция в раз­лич­ни нап­рав­ле­ния от де­ло­ва­та сфе­ра или на лич­но ни­во. Шан­сът ви е осо­бе­но из­ра­зи­те­лен за па­рич­ни при­до­бив­ки и вся­ка­къв вид дей­ност, свър­за­на с фи­нан­си. Ще взе­ме­те важ­ни ре­ше­ния.

СТРЕЛЕЦ

Днес къс­ме­тът ви съ­път­с­т­ва във всич­ко, с ко­е­то ще се за­е­ме­те. Мо­же да има го­лям ус­пех при ак­тив­ни дейс­т­вия и дос­та­тъч­на мо­би­ли­за­ция. Стрел­ци, за вас е ха­рак­тер­на пе­чал­ба­та и по­ви­ше­ни­те фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти. Ус­пеш­но ще разре­ши­те спор, от­на­ся­щ се до имо­ти и наследство.

КОЗИРОГ

В то­зи ден Ко­зи­ро­зи­те са твър­ди и не­пок­ла­ти­ми по сво­я­та по­зи­ция. Неделя се свър­з­ва с об­но­вя­ва­не, ко­е­то ще пос­тиг­не­те бла­го­да­ре­ние на лич­ни­те си уси­лия, съз­да­вай­ки въз­мож­нос­ти за про­мя­на на ня­кои ус­ло­вия, ко­и­то са спъ­ва­ли час­тич­но прог­ре­сив­но­то ви дви­же­ние нап­ред.

ВОДОЛЕЙ

В де­ло­во от­но­ше­ние неделя е мно­го до­бър ден. Мно­зи­на ще ре­шат днес ва­жен проб­лем, свър­зан с жи­ли­ще. Ус­пеш­но раз­ви­тие мо­же­те да очак­ва­те в слу­жеб­ни­те си де­ла и но­ва въз­мож­ност за лич­на­та ви ре­а­ли­за­ция чрез под­к­ре­па­та на вли­я­тел­ни хо­ра. Не е из­к­лю­че­но по­ви­ше­ние в длъж­ност­та.

РИБИ

Не­съ­щес­тве­ни са проек­ти­те ви за неделя и мно­го ско­ро през деня те ще от­пад­нат. Днес най-го­ле­мият ви шанс се свър­зва с ра­бо­та­та и ва­ши­те де­ло­ви дей­ствия. Ху­бав ден за сключ­ва­не на сдел­ки, тър­гов­ци­те да вни­ма­ват с биз­нес­ парт­ньо­ри­те си, въз­мож­ни са из­ма­ми от тяхна стра­на.





