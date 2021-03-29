Ягодов мус с маскарпоне

НЕОБХОДИМИ СЪСТАВКИ
- ягоди – 40 г
- желатин – 7 г на блистерчета
- кондензирано мляко – 120 мл
- маскарпоне – 100 г
- сметана – 150 г
- пудра захар – 2 с.л.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Приготвя се много лесно, а вкусът е изключително нежен и копринен.
Пасирам 400 г ягоди и ги минавам през цедка, за да махна семките и да остане фино пюре.
Накисвам 7 г желатин в студена вода на блистерчета – тоест 4 блистерчета. Като омекнат, ги слагам в затоплено на котлона ягодово пюре (около 4 с.л.)
Прецеденото пюре връщам в блендера и сипвам, разбивайки 120 мл кондензирано мляко и100 г маскарпоне.
Сипвам желатина и като се сгъсти, изключвам котлона.
Отделно разбивам на хубав крем сметаната със 2с.л пудра захар и със шпатула смесвам сметаната с ягодовия крем.
Сипвам муса в чашки и оставям в хладилника.
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