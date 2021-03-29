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Ягодов мус с маскарпоне

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от: Готви със Струма
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НЕОБХОДИМИ СЪСТАВКИ

  • ягоди – 40 г
  • желатин – 7 г на блистерчета
  • кондензирано мляко – 120 мл
  • маскарпоне – 100 г
  • сметана – 150 г
  • пудра захар – 2 с.л.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Приготвя се много лесно, а вкусът е изключително нежен и копринен.

Пасирам 400 г ягоди и ги минавам през цедка, за да махна семките и да остане фино пюре.

Накисвам 7 г желатин в студена вода на блистерчета – тоест 4 блистерчета. Като омекнат, ги слагам в затоплено на котлона ягодово пюре (около 4 с.л.)

Прецеденото пюре връщам в блендера и сипвам, разбивайки 120 мл кондензирано мляко и100 г маскарпоне.

Сипвам желатина и като се сгъсти, изключвам котлона.

Отделно разбивам на хубав крем сметаната със 2с.л пудра захар и със шпатула смесвам сметаната с ягодовия крем.

Сипвам муса в чашки и оставям в хладилника.

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