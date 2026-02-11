50-годишният благоевградчанин Андрей Гюров става служебен премиер (ОБНОВЕНО)

Бившият благоевградски депутат от ПП „Продължаваме промяната“ Андрей Гюров ще бъде новият служебен премиер на България. Той бе избран от президента Илияна Йотова в качеството му на подуправител на БНБ измежду петимата кандидати от „домовата книга“, изразили готовност да поемат поста, и утре ще му бъде възложено да състави служебно правителство съгласно Конституцията. Андрей Гюров ще има няколко дни да обяви състава на служебния кабинет, след което ще бъде издаден президентски указ за назначаването му и насрочване на дата за провеждане на предсрочните парламентарни избори.

50-годишният преподавател в Американския университет в Благоевград е първият кадър от Пиринско, който застава на върха на изпълнителната власт в най-новата ни история. Роден е на 31 декември 1975 г. в Гоце Делчев в семейство на инженери. Завършил е Езиковата гимназия в Благоевград. Учи две години икономика в Софийския университет. През 1997 г. заминава за САЩ на студентска бригада и остава там. Учи в Държавния университет „Труман“ в Мисури, от който получава степен бакалавър по икономика. Защитава докторат във Виенския университет през 2005 г. През 2010-2021 г. е преподавател и гл. асистент във Факултета по бизнес администрация към Американския университет в България, като води дисциплини като корпоративни финанси, управление на риска и оценяване на компании. Преподавал е също в FH Wien University of Applied Sciences (Австрия) и магистърската програма на SDA Bocconi School of Management /АУБ.

Гюров е съучредител на политическа партия Движение „Да, България“. През септември 2021 г. Кирил Петков го кани да се присъедини към партия „Продължаваме промяната“. На парламентарните избори в България през ноември 2021 г. е водач на листата на „Продължаваме промяната“ за 1 МИР – Благоевград и е избран за депутат. Гюров беше 3 пъти народен представител – в 47-ото, 48-ото и 49-ото народно събрание в периода от ноември 2021 до юли 2023 г. В 47-ото НС е председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и член на Комисията по бюджет и финанси. В 48-ото НС ръководи парламентарната група и е член на Комисията по въпросите на Европейския съюз, а в 49-ото НС продължава работа в същата комисия.

В банковия сектор Андрей Гюров има опит като директор на отдел „Контрол на кредитния риск“ във Volksbank Group във Виена и кредитен анализатор в Harris Bank, Чикаго. От юли 2023 г. е подуправител на Българската народна банка (БНБ) с ресор „Емисионно управление“ и член на Управителния съвет на Централната банка. През юли 2024 г.

УС на БНБ реши да го отстрани временно като подуправител заради установена от Антикорупционната комисия несъвместимост за заеманата длъжност, свързана с участието му в други дейности. Тя се обосновава с „участието му като съдружник в „Йонтех Инженеринг“ ООД, както и във връзка с осъществяваната от него дейност като член на управителен орган на юридически лица с нестопанска цел: Сдружение „Балкански – Паница Институт за научни издирвания“ и Сдружение „Голф-клуб Благоевград“, без решение на Управителния съвет на БНБ по чл. 12, ал. 5, изр. 2-ро от Закона за Българската народна банка“. Съветът обаче не може да освободи Гюров, а това може да направи само Народното събрание, което го е избрало. Оттогава той е в неплатен отпуск.

Гюров обжалва решението на УС на БНБ и решението на КПК, на което стъпи Централната банка. В края на 2024 г. Административен съд – София-град (АССГ) прие, че решението на КПК е нищожно, тъй като тя не е конституирана съобразно установените в закона ред и условия и съответно е некомпетентен орган без възложен мандат. Освен това АССГ констатира и серия от процесуални нарушения, както и прие, че КПК въобще не е компетентна да се произнася за наличието на основания за освобождаване на член на УС на БНБ. Това решение обаче не е влязло в сила, тъй като беше оспорено пред ВАС, който пък спря делото, защото чака произнасянето на съда в Люксембург.

Андрей Гюров е семеен, с две деца. Със съпругата му Станислава са заедно от студентските им години в София. Тя работи в Института по английски на АУБ – Благоевград. Имат двама синове – Александър и Владимир. Цялото семейство са запалени спортисти. Андрей Гюров плува, играе футбол, тенис, голф, баскетбол, прави планински преходи със семейството си и приятели. Участва и в международния ултракрос триатлон „Лъвско сърце” – истинско изпитание за воля и издръжливост, качества, които ще му бъдат нужни като служебен премиер в настоящата ситуация в държавата.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА