Най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 11-17 август 2025

Най-щастливият ден от седмицата за всеки зодиакален знак от 11 до 17 август 2025 г. е тук. Седмицата започва с Меркурий, който се разполага директно в Лъв в понеделник, 11 август. Това е феноменална енергия, с която да започнете седмицата, тъй като тя носи движение и възможности в живота ви. Отделете необходимото време, за да осмислите преживяното от 18 юли насам, но не се спирайте да продължите напред.

За да използвате пълноценно тази енергия, ще бъде изключително важно да знаете какво заслужавате и кой астероид Церера ще ви помогне, тъй като ще се позиционира ретроградно в Овен в понеделник, 11 август. Церера ви помага да се върнете към себе си и да спрете да правите компромиси с това, което заслужавате. Тази мощна комбинация от енергия ще се засили, когато Венера и Юпитер се съединят в Рак, също в понеделник, 11 август. Щастливите и изобилни възможности ще ви помогнат да разберете как всичко, през което сте преминали, е довело до този момент.

Във вторник, 12 август, ретроградният Сатурн в Овен ще се изравни с Уран в Близнаци, което ще доведе до изненадваща промяна в чувствата или начина на действие. Това се дължи на новооткритата свобода от ограничения, както в живота ви, така и в начина, по който мислите за преживяното. След това, когато Меркурий, сега директен, в Лъв се изравни с Марс във Везни, ще бъдете принудени да предприемете действия. Когато вече не се вкопчвате в болката от миналото , можете да превърнете преживяванията си в злато и да се освободите от всичко, от което вече не се нуждаете. С наближаването на нежния край на седмицата, последната четвърт на Луната в Телец ще се издигне в събота, 16 август, помагайки ви да си възвърнете вярата и доверието, че пространството се създава само защото ви очаква нещо по-добро.

Овен: вторник, 12 август

Отделете време да се потопите в мислите си, красиви Овни. Във вторник, 12 август, ретроградният Сатурн във вашия зодиакален знак Овен ще се изравни с Уран в Близнаци. Ще настъпи важно прозрение, което ще ви помогне да разберете процеса на ретрограден Сатурн и ще ви даде представа накъде да поемете в живота си.

Тази енергия ви ангажира, така че ще бъде важно да създадете моменти на уединение и тишина, за да седнете с мислите си и да разгледате възникващото. Може да има външно събитие, което да служи като катализатор, но не забравяйте да си дадете време да осмисли по-дълбокия смисъл на възникващото, тъй като това е истински повратен момент във вашето личностно израстване.

Телец: понеделник, 11 август

Вслушайте се в божествения шепот, Телец. Астероидът Церера ще бъде ретрограден в понеделник, 11 август. Церера ви призовава да подхранвате духовната си връзка и мъдрост, за да можете да разберете изборите, които ви е писано да направите. Въпреки че Церера е ретроградна, това няма да ви попречи да предприемете действия, така че ако моментът настъпи, бъдете сигурни, че сте готови да отвърнете на удара.

През това време може да помислите и за това да се обърнете към други хора за подкрепа или да се включите в семинар за това как да усъвършенствате психическите си способности . Важно е да се докоснете до тази част от себе си, за да преминете през настоящата глава от живота си.

Доверете се на себе си, Близнаци. Може да са били трудни няколко седмици, откакто Меркурий за първи път се позиционира ретроградно в Лъв на 18 юли, но всичко това вече свършва. Може би напоследък сте изпитвали повишена тревожност, заедно с неспособността да съобщите какво наистина искате. И все пак, тъй като Меркурий се позиционира директно в Лъв в понеделник, 11 август, ще получите яснотата, от която се нуждаете.

Използвайте тази енергия, за да проведете важни последващи разговори или да си запишете в дневник какво се е променило през този период. Не забравяйте, че доверието в себе си е крайъгълният камък за получаване на късмет, така че не се колебайте да изберете живота, който сега знаете, че е предназначен за вас.

Рак: вторник, 12 август

Заслужаваш да бъдеш ценен за това, което даваш на масата, Рак. Енергията на Овен влияе върху кариерата и професионалния ти успех, така че може да се наложи да научиш качествата на този огнен знак, за да можеш да ги приложиш в тази област от живота си. От лидерски умения до смелост, може да е трудно да излезеш толкова далеч от зоната си на комфорт и да въплътиш енергията на Овен. И все пак, тъй като астероидът Церера е ретрограден в Овен във вторник, 12 август, това става по-лесно.

Церера представлява грижа, грижа и състрадание, така че ще ви е по-лесно да постигнете успех в професионалния си живот. Възможно е също така да имате промяна в кариерата си на хоризонта, тъй като ще бъдете привлечени да помагате на другите, осъзнавайки, че най-големият успех е промяната, която правите в живота на другите.

Лъв: вторник, 12 август

Подхранвайте мечтите си, мили Лъв. Във вторник, 12 август, астероидът Церера ще бъде ретрограден в Овен. За разлика от други ретроградни периоди, Церера всъщност ще ви бъде от полза, тъй като ще ви помогне да сбъднете личните си мечти, за да можете да ги превърнете в реалност.

През този период трябва да си позволите да се върнете към това, за което някога сте мечтали. Позволете си да се върнете на правилния път, като се върнете към автентичното си аз . Съсредоточете се върху един малък избор или действие, което можете да правите всяка седмица, за да се доближите до целите си. През цялото това време обичайте себе си силно. Не позволявайте на другите да ви откраднат мечтите, които са предназначени само за вас.

Дева: петък, 15 август

Вие сте най-големият си източник на богатство, Дева. В петък, 15 август, Меркурий в Лъв ще се изравни с Марс във Везни, което ще доведе до появата на иновативни идеи и вдъхновение за това как да живеете изобилен живот. Тъй като Меркурий току-що зае директно положение на 11 август, той все още не се е върнал към нормалния си ритъм. Това означава, че енергията на Меркурий и Марс ще се задържи през цялата седмица, преди да достигне отново пик на 18 август.

Можете да отделите време с тази енергия, но е важно и да предприемете действия с нея. Меркурий в Лъв ще ви настройва към интуицията ви, докато Марс във Везни представлява предприемането на действия, за да проявите живота, който заслужавате. Не е нужно да търсите извън себе си с тази енергия, а просто да отделите време, за да се свържете с вътрешната си мъдрост.

Везни: събота, 16 август

Винаги ще има причина да не го правите, Везни, но това не означава, че можете да позволите това да ви забави. В събота, 16 август, ще се издигне последната четвърт на Луната в Телец, носейки невероятно мощна енергия, особено с оглед на това, че Вселената в момента ви насочва да поемете нови шансове към разширяване.

Последната четвърт на Луната е време на нежно освобождаване и в Телец ви моли да се освободите от причините или извиненията, поради които не можете да промените живота си. Това помага да намалите емоционалните връзки с вашата зона на комфорт, за да можете да се поставите в позиция да поемете шанс. Бъдете нежни към себе си през това време, не насилвайте нищо и не бъдете твърде сурови към себе си за процеса, през който трябваше да преминете, за да станете човекът, който сте днес.

Скорпион: понеделник, 11 август

Започни да правиш силни ходове, мили Скорпионе. От 18 юли Меркурий е ретрограден в Лъв, което се отразява на кариерната ти траектория и внася неприятна бавност в тази област от живота ти. Може би си се чувствал объркан накъде да поемеш оттук нататък или все още не си получил отговор за нова възможност за работа. Всичко това се стопява, когато Меркурий се премести директно в Лъв в понеделник, 11 август.

Най-накрая ще можете да видите целта през последните няколко седмици. Това ще ви позволи да се възползвате от новите предложения за работа или повишения в заплатата, които започват да пристигат, когато Меркурий е в директна фаза. Вярвайте, че сте готови за тази нова глава и вярвайте в способността си да правите силните ходове, необходими за постигане на успех.

Стрелец: понеделник, 11 август

Стрелци, не винаги можеш да предвидиш съдбата си. Венера ще се съедини с Юпитер в Рак в понеделник, 11 август, създавайки един от най-щастливите ти дни през 2025 г. Венера управлява теми, свързани с парите и инвестициите, докато Юпитер разширява всичко, до което се докосне. Може би обмисляш закупуване на дом, преместване или поемане на живота си във вълнуваща нова посока. И все пак, това е и път, който никога не би предвидил за себе си.

Въпреки че Венера и Юпитер са готови да донесат изобилие от нова посока, в Рак това също така представлява как ще се чувствате. Твърде дълго основавахте решенията си на резултати, когато всъщност е трябвало да ги вземате според това как искате да се чувствате. Когато звездите най-накрая се подредят, така ще се подреди и съдбата ви.

Козирог: понеделник, 11 август

Покажете си колко много ви е грижа, Козирог. В понеделник, 11 август, астероидът Церера ще стане ретрограден в Овен. Церера е астероидът на състраданието, грижата и загрижеността и тъй като е ретрограден в Овен, ще можете да отделите повече време на личния си живот. Това може да създаде някои противоречия, тъй като Марс току-що влезе във Везни на 6 август, активирайки вашия кариерен сектор; въпреки това, винаги сте насърчавани да се стремите към баланс.

Тъй като Церера е ретроградна, може да се окажете в ситуация, в която работите от вкъщи или да намирате по-голяма лекота в приоритизирането на личния си живот. Това ще ви помогне не само да подобрите най-близките си взаимоотношения и дома си, но и най-накрая да разберете какво означава да имате баланс.

Водолей: събота, 16 август

Сега си в безопасност, Водолей. Последната четвърт на Луната в Телец ще изгрее в събота, 16 август. Тази лунна фаза е свързана с подготовката да получиш това, за което мечтаеш в бъдещето, така че е свързана с освобождаване. Опитай се да задържиш пространството, за да видиш, че вече си взел всичко, през което си преминал, и си го превърнал в злато. Приел си най-лошите мъки, най-предизвикателните неуспехи и си ги превърнал в живот, който резонира с душата ти и говори за предопределения ти успех.

Въпреки че устойчивостта доминираше през голяма част от живота ви до този момент, вие навлизате в нова ера на получаване. Вече не е нужно да сте в режим „бий се или бягай“ или просто да се справяте с това, което животът ви поднася. Вместо това, вие сте в безопасност. В безопасност да получавате, да мечтаете и вече да не се страхувате, че миналото ще се върне, за да ви преследва.

Риби: понеделник, 11 август

Отделете време за творчество, скъпи Риби. Венера и Юпитер ще образуват божествен съюз в Рак в понеделник, 11 август, което ще повлияе на вашата креативност, радост и удоволствие. През последните няколко години бяхте в работен режим, благодарение на Сатурн, който се движи през вашия знак Риби. Въпреки че Сатурн ще се завърне в тази област от живота ви за последно ура през септември, това не означава, че трябва да се чувства по същия начин.

Вие сте креативно същество. Това не е просто начинът, по който обичате да прекарвате свободното си време, но е свързано със съдбата ви. Да бъдеш креативен е повече от това просто да вземеш четка за рисуване или да напишеш най-новото си стихотворение. Това включва да си свързан с вътрешното си аз. Използвайте енергията тази седмица, за да освободите пространство за творчество и да дадете приоритет на това да се наслаждавате на живота си. В края на краищата, това е целта на всичко, през което сте преминали.





