Алабай без намордник притеснява жители на Банско

Жители на Банско са притеснени за собствената си сигурност заради куче от породата алабай. Те обаче са разтревожени и за отношението към самото животно. То е отглеждано от рускиня. По думите на местните тя редовно го извеждала без намордник, връзвала го на различни места, дори го оставяла да стои с часове в чужди дворове, предава Нова. Всичко това се случва в район, предпочитан за разходки от туристите в Банско.

„Кучето се отглежда от известно време в земя до нашия блок, която е собственост на пчелар. Той не е дал съгласието си. Направено е нещо като леговище на животното от слама, а стопанката му идва сутрин и вечер да го храни и разходи. То обаче денонощно живее без намордник до нас”, казва Антоанета.

Тя и съседите ѝ викнали полиция, но униформените не могли да установят чие е кучето. „След като жената се върна, ние пак се обадихме. Тя обаче беше без собствени документи и без такива на кучето. Жената обеща, че вече няма да го гледа тук и след това го беше върнала на 150-200 м от нашата сграда”, добави Антоанета.





