Фойерверки и сълзотворен газ: Нови сблъсъци в Белград, десетки пострадаха

Група протестиращи са влезли в сблъсъци с полицията на антиправителствения протест, организиран снощи в Белград, съобщи сръбската национална телевизия РТС. Протести се проведоха и в още няколко сръбски града.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм.

В Белград протестиращите се събраха на няколко централни точки и в кварталите Нови Белград и Земун. Демонстрантите в кварталите се опитаха да се присъединят към протеста в центъра, но полицията не им позволи.

Късно вечерта се е стигнало до сблъсъци между протестиращи и полиция на централното кръстовище на улиците „Неманина“ и „Кнез Милош“. Протестиращите са използвали фойерверки и други пиротехнически средства, а полицията – сълзотворен газ, за да измести тълпата от кръстовището.

От „Спешна помощ“ съобщиха, че са реагирали на десетина обаждания за пострадали по време на протеста в Белград, пише сръбската редакция на регионалната телевизия N1.

Днес студентите, организатори на протеста, призоваха в профила си в Инстаграм протестиращите да не ходят на протести без „основна екипировка: очила и нещо, с което да прикриете устите си в случай на сълзотворен газ“.

Протест бе организиран и в Нови Сад, като към гражданите се присъединиха и белградски мотористи в знак на солидарност с шофьор на мотор, който по думите им, е бил пребит на протест в Белград на 13 август. В протеста се включиха и колоездачи.

Демонстрации се проведоха и в Чачак, Валево, Кралево, Крушевац, Шапац и Лесковац.

Вътрешният министър Ивица Дачич каза, че в протестите са пострадали шестима полицаи и са арестувани 38 души. С това общият брой на пострадалите полицаи нараства на 127, а на задържаните граждани – на 182.





