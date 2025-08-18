5 пожара гасиха в Кюстендилсско

5 пожара са гасили екипи на районните служби ПБЗН в Кюстндилско в края на миналата седмица. 3 от тях са с материални щети.

Пожарът в землището на с. Еремия, община Невестино, е възникнал поради късо съединение на 16 август, навлязъл е низово в смесена гора. Угасен е от 6 противопожарни екипа от Кюстендил, 2 от София и доброволци. Спасени са 200 дка смесена гора. Унищожена е паянтова постройка.

Техническа неизправност в балирачка е причинила пожар в землището на с. Сапарево. Пожарът е потушен от 2 екипа на РСПБЗН – Дупница, балирачката за сено е унищожена.

Пожарът в ресторант в с. Жиленци е причинен от късо съединение в петък, унищожени са 2 кафемашини, барплот, машина за лед, касов апарат, опушени са стени. Спасена е сградата. Пожарът е угасен от екип на РСПБЗН – Кюстендил.





