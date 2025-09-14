Откриват последния участък от автомагистрала „Европа“

Последният участък от автомагистрала „Европа“ ще бъде открит днес, с което по цялото трасе от ГКПП „Калотина“ до София ще се пътува по магистрален път. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В пускането на участъка в експлоатация участват премиерът Росен Желязков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.

Припомняме, че общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП „Калотина“). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“.

Последният участък от АМ „Европа“ между Сливница и Софийския околовръстен път е 16,5 км.

Миналия месец министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов инспектира довършителните работи по магистралата и заяви, че тя ще бъде отворена за движение в средата на септември. Тогава министърът каза, че качеството на изпълнение е много добро. Финансирането на участъка е от Европейския съюз.





