Предимно слънчево до обяд, после облаци и дъжд

Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще е близко до средното за месеца.

Днес ще бъде предимно слънчево. Сутринта над планинските райони ще има разкъсана средна облачност, а над източните – ниска облачност. След обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 27°.

В планините преди обяд ще е предимно слънчево с разкъсана средна облачност, а високите планински върхове и била ще бъдат обхващани и от облаци. От обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В ниските планински части ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, а по най-високите – до умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще се установява слънчево време. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 5 мин. и залязва в 19 ч. и 38 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 33 мин. Луната в София залязва в 15 ч. и 19 мин. и изгрява в 23 ч. и 40 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.





