Управляващите отнеха колите на НСО от президентската администрация

Управляващите от ГЕРБ, БСП и ИТН отнеха правото на президентската администрация да използва колите на Националната служба за охрана. Мнозинството подкрепи искането на ДПС-Ново начало на първо четене със 116 „за“ в пленарната зала. Против промяната в закона за НСО се обяви цялата опозиция, но с 64 гласа, изписани на таблото. Независимите депутати не участваха във вота.

Така автомобили от НСО ще има право да използва само президентът Румен Радев, но никой друг от екипа му. Срещу това се противопоставиха от ПП-ДБ, „Възраждане“, АПС, „Величие“ и МЕЧ, които определиха поправката като дребнаво заяждане заради конкретния човек и унижение за цялата институция. Напомниха още, че промяната в закона е била инициирана от ГЕРБ през 2015 г., когато президент беше Росен Плевнелиев.

Инициатор на поправката беше бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов, който взе повод от президентския кортеж във Варна на 10 август, заради което беше изразил възмущение преди дни в социалната мрежа. Още преди новата сесия на НС Стоянов призова парламентът да отнеме тази привилегия.

Той изтъкна, че уважава гардовете от НСО и именно заради това не е съгласен „да отварят вратите на администрацията или да им пренасят зимнината от провинцията до София“. „Откъде накъде Митко Есемеса ще се движи ей така, на специален режим из София?“, каза Стоянов по адрес на президентския секретар Димитър Стоянов, който обаче още преди дни коментира в социалната мрежа, че пътува с градския транспорт до „Дондуков“ 2.

„Или причината е да носят нещо специално в тези коли?“, изрази съмнения с намеци Калин Стоянов по адрес на президентския екип.

„Коя администрация има НСО, за да пътува? Никой нищо не отнема на държавния глава, ще продължи да си ползва НСО, тук става дума за администрацията. За какво й е на чистачката шофьор и охрана?“, попита депутатът Хамид Хамид от ДПС-НН.

„Убедена съм, че в четирите коли от кортежа не е имало чистачи“, отвърна Матеева. И попита как ще се придвижва протоколът на президента, когато участва в събития. „А защо е необходимо коли на НСО да охраняват с кортеж други крупни фигури от това НС?“, попита депутатката от „Величие“.

„Няма държавна администрация, която да използва автомобили на специален режим“, напомни Христо Гаджев от ГЕРБ. И изрази несъгласие чиновници да пътуват с такива коли.

От „Възраждане“ също се противопоставиха на промените и напомниха, че президентската институция не разполага с автопарк.

А от ПП-ДБ призоваха депутатите, преди да отнемат колите на президентството, да видят с колко автомобила разполага Народното събрание. Първоначално Ивайло Мирчев каза, че автомобилите били 200, после се коригира, че са над 100, а депутати го репликираха, че лъже – автомобилите на НС са 70 със 76 шофьори.

„Най-голямата таксиметрова компания е НС, близо 200 шофьори има. Какво правят те? Кого возят? В министерствата има над 1000 шофьори, и всичко това се плаща от гражданите. Докато тук много лицемерно се говори за НСО-то на президента“, заключи депутатът от ДБ.

Дир.бг





