Слънчево с температури до 28°

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София – около 24°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 19°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 11 мин. и залязва в 19 ч. и 29 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 18 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 24 мин. и залязва в 18 ч. и 34 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.





