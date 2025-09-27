Топ теми

С юноши и резерви „Славата“ мина на четвърта скорост през отбора от селската група, издигнал кандидатурата на Л. Пенев и подкрепил Д. Бербатов за шеф на БФС

Дата:
от: Спорт
Коментирай
( 342 )

С експериментален състав от юноши и резерви, предвождан от капитана Александър Аспарухов, „Струмска слава“ мина с 4:1 през играещия в пернишката бундеслига „Черногорец“ в двубой за излъчване на първенеца на областта в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Тимът от Ноевци се прочу преди време, след като издигна кандидатурата на Любослав Пенев за президент на БФС, а няколко години по-късно се обяви в подкрепа на Димитър Бербатов срещу тогавашния шеф на централата Борислав Михайлов. Домакинската крепост удържа на набезите на гостите почти час, но в крайна сметка рухна, след като радомирци натиснаха педалите през втората част. Влезлият на смяна Дейвид Джоров сложи начало на голеадата в 56-та мин. след двойно с Аспарухов, който до края се разписа на два пъти – след самостоятелен рейд между защитниците в 72-та мин. и четири по-късно, когато издуха противников играч и сам срещу вратаря трудно можеше да сбърка. Секунди преди второто му попадение с мощна тупалка от почти нулев ъгъл порази целта Светослав Тасев. Нискоранкираният опонент стигна до почетен гол в 80-та мин., когато Валенсио Венциславов изненада скучаещия страж Симеон Симеонов.

Асът на „Славата Ал. Аспарухов /вдясно/ се отчете с два гола и асистенция
Д. Джоров /вляво/ откри голеадата, след като влезе от пейката
Голобрадите дебютанти Г. Георгиев /сн. 3/ и Н. Митков
/сн. 4/


Дебют в мъжкия футбол направиха юношите на „Струмска слава“ Никола Митков, който отправи два опасни изстрела, спасени от вратаря, Юлиан Иванов и Георги Георгиев.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Симеонов, Савов (Митков), Е. Петров, Мицаков (Митов), Стойков (Юл. Иванов), Арахангелов (Джоров), Осман (Г. Георгиев), Св. Тасев, Дамянов, Ч. Христов, Аспарухов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ



Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *