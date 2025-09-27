С юноши и резерви „Славата“ мина на четвърта скорост през отбора от селската група, издигнал кандидатурата на Л. Пенев и подкрепил Д. Бербатов за шеф на БФС

С експериментален състав от юноши и резерви, предвождан от капитана Александър Аспарухов, „Струмска слава“ мина с 4:1 през играещия в пернишката бундеслига „Черногорец“ в двубой за излъчване на първенеца на областта в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Тимът от Ноевци се прочу преди време, след като издигна кандидатурата на Любослав Пенев за президент на БФС, а няколко години по-късно се обяви в подкрепа на Димитър Бербатов срещу тогавашния шеф на централата Борислав Михайлов. Домакинската крепост удържа на набезите на гостите почти час, но в крайна сметка рухна, след като радомирци натиснаха педалите през втората част. Влезлият на смяна Дейвид Джоров сложи начало на голеадата в 56-та мин. след двойно с Аспарухов, който до края се разписа на два пъти – след самостоятелен рейд между защитниците в 72-та мин. и четири по-късно, когато издуха противников играч и сам срещу вратаря трудно можеше да сбърка. Секунди преди второто му попадение с мощна тупалка от почти нулев ъгъл порази целта Светослав Тасев. Нискоранкираният опонент стигна до почетен гол в 80-та мин., когато Валенсио Венциславов изненада скучаещия страж Симеон Симеонов.

Асът на „Славата Ал. Аспарухов /вдясно/ се отчете с два гола и асистенция

Д. Джоров /вляво/ откри голеадата, след като влезе от пейката

Голобрадите дебютанти Г. Георгиев /сн. 3/ и Н. Митков

/сн. 4/



Дебют в мъжкия футбол направиха юношите на „Струмска слава“ Никола Митков, който отправи два опасни изстрела, спасени от вратаря, Юлиан Иванов и Георги Георгиев.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Симеонов, Савов (Митков), Е. Петров, Мицаков (Митов), Стойков (Юл. Иванов), Арахангелов (Джоров), Осман (Г. Георгиев), Св. Тасев, Дамянов, Ч. Христов, Аспарухов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





