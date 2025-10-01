Тийнейджър от Перник се оплака в полицията от домашно насилие

Топ теми

Случай на домашно насилие разследват служители от Първо РУ. Във вторник около 17, 15 ч. на тел. 112 бил подаден сигнал от 15-годишно момче от гр. Перник, че 42-годишният му баща му е нанесъл побой. Тийнейджърът бил прегледан в болнично заведение където е установено, че има лека телесна повреда причинена в условията на домашно насилие. Полицейски служители задържали бащата за срок до 24 ч. и е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.  

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА



