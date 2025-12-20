Яйца със зеленчуци на тиган

Необходими продукти:

3 яйца

150 г чери домати

150 г гъби

2 зелени чушки

1 глава червен лук

4 скилидки чесън

зехтин

черен пипер

сол

Начин на приготвяне:

Чесънът се нарязва на дребно и се задушава в зехтина за минута, заедно с нарязания на полумесеци червен лук. След това се добавят гъбите и разполовените чери домати и се готвят, докато омекнат. След това се добавят чушките, нарязани на пръчици. Щом и те омекнат, а течността от зеленчуците се поизпари, се добавят яйцата. Ястието не се бърка, а огънят се намалява.

Шом яйцата стегнат, ястието се премества от котлона и се сервира. Поръсва се със сол и черен пипер.