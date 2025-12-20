Топ теми

Яйца със зеленчуци на тиган

Дата:
от: Готви със Струма
Необходими продукти:

  • 3 яйца
  • 150 г чери домати
  • 150 г гъби
  • 2 зелени чушки
  • 1 глава червен лук
  • 4 скилидки чесън
  • зехтин
  • черен пипер
  • сол

Начин на приготвяне:

Чесънът се нарязва на дребно и се задушава в зехтина за минута, заедно с нарязания на полумесеци червен лук. След това се добавят гъбите и разполовените чери домати и се готвят, докато омекнат. След това се добавят чушките, нарязани на пръчици. Щом и те омекнат, а течността от зеленчуците се поизпари, се добавят яйцата. Ястието не се бърка, а огънят се намалява.

Шом яйцата стегнат, ястието се премества от котлона и се сервира. Поръсва се със сол и черен пипер.

