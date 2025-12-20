Яйца със зеленчуци на тиган

Необходими продукти:
- 3 яйца
- 150 г чери домати
- 150 г гъби
- 2 зелени чушки
- 1 глава червен лук
- 4 скилидки чесън
- зехтин
- черен пипер
- сол
Начин на приготвяне:
Чесънът се нарязва на дребно и се задушава в зехтина за минута, заедно с нарязания на полумесеци червен лук. След това се добавят гъбите и разполовените чери домати и се готвят, докато омекнат. След това се добавят чушките, нарязани на пръчици. Щом и те омекнат, а течността от зеленчуците се поизпари, се добавят яйцата. Ястието не се бърка, а огънят се намалява.
Шом яйцата стегнат, ястието се премества от котлона и се сервира. Поръсва се със сол и черен пипер.