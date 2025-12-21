На 21 декември почитаме голяма светица, ето кой празнува имен ден…

На 21 декември почитаме паметта на света мъченица Юлиания и на пострадалите с нея. Тя била дъщеря на знатни и заможни родители езичници. Живеели в края на ІІІ век в област Витиния, Мала Азия.

Още от малка Юлиания била сгодена за млад мъж на име Елевсий, също така от знатен род и езичник. Но когато пораснала, тя имала възможността да се запознае с вярата в единия истински Бог и се отказала да свърже съдбата си с идолопоклонник.

Затова заявила на своя годеник, че ако той не повярва в Иисус Христос като нея, тя няма да се омъжи за него.

Елевсий съобщил за това на родителите ѝ и заедно започнали да я убеждават да се отрече от вярата си в разпнатия Христос. Но за младата християнка, която от няколко години с радост живеела със спасителната вяра, това бил съдбовен избор и никакви просби и убеждавания не били в състояние да я склонят да отстъпи от вярата, чрез която намерила смисъла на своя живот. Баща ѝ, разгневен до крайност от нейното поведение, се отнесъл към девойката със зверска жестокост. Безпощадно я бил и най-после я предал да я съди сам Елевсий, който междувременно бил назначен за управител.

Но нито молбите, нито безчовечните изтезания могли да победят безстрашната християнка. Привързана с въжета, тя била бита, бесена за косата и вечерта едва жива я хвърлили в тъмница. На другия ден продължили да мъчат Юлиания с нови изтезания.

Народът, който наблюдавал публичните мъчения, бил поразен от духовната сила, с която мъченицата понасяла страданията и болките.

По време на мъченията на Юлиания повярвали около 630 души и заявили пред управителя, че са християни. Войниците веднага ги заловили и всички били избити, като приели така кръщение чрез своята кръв. Най-после и Юлиания била обезглавена. Това станало в 290 г. Тялото ѝ било погребано от християните и над гроба ѝ по-късно била построена църква.

На 21 декември имен ден празнуват Юлиан, Юлиана, Юлиян, Юлияна, Юли, Юлия и техните производни.