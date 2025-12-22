Ето кога ще работи „Синя зона“ в Сандански по празниците

Топ теми

Във връзка с предстоящите Коледно-новогодишни празници Община Сандански уведомява гражданите и гостите на града, че „Синя зона“ няма да работи в следните периоди: 
 От 24. 12. 2025 г. до 28. 12. 2025 г. 
 От 31. 12. 2025 г. до 04. 01. 2026 г. 
 Във връзка с въвеждането на еврото, до 30. 01. 2026 г. заплащането в „Синя зона“ ще може да се извършва: 
 • В лева и в евро, но само при служителите, обслужващи зоната. 
 Паркоматите до 30. 01. 2026 г. ще продължат да приемат само български монети, поради техническа невъзможност да работят едновременно с двете валути.

